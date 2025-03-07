Чому не треба дарувати жінкам квіти на 8 Березня: штучний інтелект назвав п'ять причин

Штучний інтелект відповів, що краще подарувати жінкам на свято замість величезних букетів

8 Березня в Україні завжди було заведено дарувати квіти, як тюльпани, так троянди і мімозу. Однак є кілька вагомих причин, чому в Міжнародний жіночий день цього робити не варто.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту з питанням, чому на свято 8 Березня не треба жінкам дарувати квіти. Варто зазначити, що це давня традиція, яка вона має свої недоліки: короткочасність, екологічну шкоду, стереотипність.

Довго милуватись не вийде

Квіти, які були подаровані 8 Березня швидко в'януть, потім їх просто викидають. Тому такий подарунок не є довговічним. Штучний інтелект вважає, що деяким людям така швидкоплинність символізує поверховість уваги. Варто приділити увагу тому варіанту, що буде довговічним.

Суперечить екологічним принципам

Коли вирощують квіти, то це часто пов'язане з впливом на середовище. Флористи, які займаються вирощуванням весняних букетів, навіть не задумуються, яку шкоду приносить природі використання пестицидів та хімікатів. На думку штучного інтелекту, доставка квітів, що здійснюється з-за кордону збільшує викиди вуглекислого газу. В наш час люди почали цінувати екологічне, тому подаровані квіти можуть суперечити принципам тих, кому ви даруєте букет.

Відсутність оригінальності та нав'язані стереотипи

Дарувати квіти на 8 Березня — це передбачуваний та банальний жест, адже всі ці роки вважалось, що Міжнародний жіночий день в першу чергу не боротьба за права жінок, а весняне свято, тому і дарують квіти. Штучний інтелект вважає, що наразі такий подарунок не несе винахідливості. На його думку, кожна жінка індивідуальна та може віддати перевагу іншому подарунку, який краще відобразить її захоплення та інтереси.

Можна зіпсувати настрій та нашкодити

Штучний інтелект пише, що дарування квітів на 8 Березня може створити дискомфорт для людини. До того ж не всі жінки люблять та сприймають такий подарунок. Ба більше, є люди, які мають алергію. Тому, якщо не знаєте людину, краще спитати, чого вона хоче.

Гендерна рівність

Квіти як подарунок на 8 Березня можуть підкреслювати застарілі уявлення про жінок як про істот, яких цінують тільки за красу і крихкість. Штучний інтелект вважає, що це не відповідає сучасним ідеям гендерної рівності, адже в наш час важливо визнавати жінку за професійними та інтелектуальними досягненнями.

Не квітами єдиними можна здивувати жінку

На думку штучного інтелекту можна подарувати інші речі. До прикладу, це може бути книга, головне знати, яку літературу читає людина, якій робите подарунок. Також можна вручити білети на концерт. Або ж річ, якою можна користуватись щодня — сумка з еко шкіри. Такий подарунок тішитиме жінку більше, ніж просто букет.

Також штучний інтелект рекомендує подарувати те, що принесе користь жінці — підписка на курси, майстер-клас чи навіть донат від її імені, що важливо та актуально під час війни.

Для людей, які бережуть природу, але люблять квіти, то штучний інтелект порекомендував придбати дерево — фруктове, декоративне. Такий подарунок має сенс та може зблизити стосунки.

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