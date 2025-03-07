Вітаю з 8 березня! Барвисті листівки та картинки до свята

Привітайте коханих та близьких жінок зі святом

Свято 8 березня щороку чекає багато жінок. Адже цього дня вони отримують більше уваги, подарунки, квіти та приємні слова. Теплі привітання приємні у будь-якому разі — і від коханої людини, і від дітей, і колег чи навіть інших жінок. А мила листівка у соцмережах здатна підняти настрій на весь день.

Міжнародний день боротьби за права жінок було започатковано рішенням ООН на початку 1977 року. Він є міжнародною датою, яку щорічно відзначають 8 березня на згадку про культурні, політичні та соціально-економічні досягнення жінок.

У Радянському союзі ідею свята звели до банального — свято жінок, весни і краси, забуваючи про суть — захист прав жінок. Саме тому в Україні останніми роками точаться дискусії навколо дати 8 березня і є пропозиції скасувати відзначення свята у тому вигляді, що є зараз.

Однак, незалежно від того, святкуєте ви цей день чи ні, отримувати увагу та подарунки, погодьтеся, приємно у будь-якому випадку. І ділитися своїми привітаннями та теплими словами теж приємно.

До свята 8 березня "Телеграф" підготував добірку красивих листівок і картинок, щоб ви могли надіслати близьким у соцмережах та месенджерах. Підніміть настрій рідним та знайомим жінкам таким милим повідомленням.

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