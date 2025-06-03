Приїдуть президенти? У Туреччині оголосили про нові деталі третього раунду переговорів

Третій раунд переговорів має відбутись у Туреччині, адже всі три лідери нібито одночасно довіряють Ердогану

Туреччина підштовхує сторони переговорів до зустрічі президентів України, Росії та США. Країна оголосила про готовність провести зустріч між президентами.

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що республіка готова до саміту лідерів і що немає іншого імені, крім Ердогана, якому всі три лідери довіряють одночасно. Слова Фідана цитує турецьке видання TRT Haber. Міністр підкреслив важливість зустрічі Путіна, Трампа і Зеленського разом.

"Ми готові до саміту лідерів. Дуже важливо, щоб Путін, Трамп і Зеленський зібралися разом. Немає іншого імені, крім Ердогана, якому всі три лідери довіряють одночасно", — сказав глава МЗС.

Результати другого раунду переговорів у Стамбулі

Другий раунд переговорів між представниками України та Росії в Стамбулі завершився з частковими домовленостями. Україна передала російській стороні список дітей для повернення та обговорила питання майбутнього обміну полоненими.

Сторони також обмінялися документами щодо припинення вогню. Однак Росія відмовилася від негайного припинення вогню та зустрічі Путіна з Зеленським. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Росії висунули нові вимоги для переговорів. Експерти пояснили, чи варто реагувати.