Зустріч з Путіним, поставки зброї та кінець війни. Про що Зеленський говорив із журналістами (головне)

Глава держави висловився щодо основних питань

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 27 травня, провів зустрічі з журналістами, на якій висловився щодо низки актуальних питань. Зокрема він говорив про перемовини, постачання зброї, російський "меморандум".

Про переговори

"Телеграф" зібрав основні тези Зеленського. Зокрема він торкнувся можливих переговорів на рівні лідерів України, Росії та США. Україна готова до такого формату.

"Ми готові зустрічатись на рівні лідерів. І американська сторона це знає, і "руска" сторона це знає. Ми готові до формату Трамп–Путін–я, і ми готові до формату Трамп–Путін, Трамп–Зеленський і потім втрьох … Якщо Путіну не комфортна двостороння зустріч, або всім хочеться, щоб це була тристороння зустріч – мені все одно. Я готовий до будь-якого формату", – зазначив Зеленський.

За словами президента, для подальших переговорів між Україною, Росією та США розглядається кілька майданчиків. Крім Стамбула це може бути Швейцарія чи Ватикан.

Росія пропонує провести переговори щодо завершення війни в Україні на території Білорусі. Для України це неприйнятно.

"Білорусь для нас на сьогодні є країною, з якої полетіли ракети, і відповідно вона є союзником країни, яка на нас напала. І війська заходили з Білорусі. Це просто неможливо щодо Білорусі", – сказав Зеленський.

Про російський проєкт "меморандуму"

За словами Зеленського, росіяни мають передати свій "меморандум" у відповідь на вимогу безумовного припинення вогню. Україна вивчить пропозиції РФ і відповість на них.

"Ми підтримали безумовне припинення вогню і перехід до дипломатії в тому чи іншому форматі, знов таки підкреслюємо – в будь-якому форматі, в будь-якому складі, майже в будь-якому місці цивілізованого світу зустрічатись з Росією при прямих перемовинах або при посередниці Америки, Європи тощо. Росія поставила відповідні умови в Стамбулі і ми домовилися про обмін тисячі людей. Це хороший результат", — сказав Зеленський.

Про санкції проти РФ

Україна чекає на санкції проти РФ від Сполучених Штатів Америки, Київ говорить про це з представниками Сенату. Також Зеленський розповів про європейські санкції.

"Європа зробила, є 17-й пакет. Ми проговорювали деталі 18-го пакета, щоб він був сильнішим, поки що непублічно з колегами з Євросоюзу – з Урсулою фон дер Ляєн (президентка Єврокомісії, — ред.) і з Антоніу Коштою (президент Європейської ради, — ред.). Мені здається, там можуть бути сильні речі. Якщо хтось з лідерів не заблокує, то можуть бути сильні речі", — зазначив глава держави.

Коли закінчиться війна

"Червень 2026-го – ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у "рускіх" буде. Вже від тих, що прийняті. І вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026-го року, їх економіка буде це відчувати сильно", – зазначив Зеленський.

Про зброю для України

Зеленський наголосив, що Україна продовжує отримувати необхідну зброю. Йдуть також пошуки фінансування.

"Ми постійно говоримо з різними країнами щодо збільшення поставок. В основному на рівні Міністерства оборони, на моєму рівні, а потім менеджментом займаються відповідні інституції. Тому і потрібне фінансування, тому що ми почали знаходити не безкоштовні варіанти. Це важливо для нас. Якісь речі відкриваються, для них потрібні фінанси. Це стосується і артилерійських снарядів і ППО, різних речей – на все це потрібні фінанси", — пояснив президент.

Про ракети для "Patriot"

Вони є, але використовуються у справді необхідних випадках. З ракетами допомагають партнери.

"Працюємо по найскладніших ракетах, по балістиці, по крилатих ракетах. Ракети є у нас. Є партнери, які допомагають. Щодо додаткових систем, я думаю, що ми наближаємося до деяких рішень, але поки що не можу вам сказати. Але ось, наприклад, щодо ліцензування інших систем ППО ми вже зовсім близько", — сказав глава держави.

Як повідомляв "Телеграф", Зеленський назвав можливий термін завершення війни. На його думку, реальний вплив західних санкцій на економіку Росії стане особливо відчутним з початку літа 2026 року.