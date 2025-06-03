Приедут президенты? В Турции объявили о новых деталях третьего раунда переговоров

Третий раунд переговоров должен состояться в Турции, ведь все три лидера якобы одновременно доверяют Эрдогану

Турция подталкивает стороны переговоров к встрече президентов Украины, России и США. Страна объявила о готовности провести встречу между президентами.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что республика готова к саммиту лидеров и что нет другого имени, кроме Эрдогана, которому все три лидера доверяют одновременно. Слова Фидана цитирует турецкое издание TRT Haber. Министр подчеркнул важность встречи Путина, Трампа и Зеленского вместе.

"Мы готовы к саммиту лидеров. Очень важно, чтобы Путин, Трамп и Зеленский собрались вместе. Нет другого имени, кроме Эрдогана, которому все три лидера доверяют одновременно", — сказал глава МИД.

Результаты второго раунда переговоров в Стамбуле

Второй раунд переговоров между представителями Украины и России в Стамбуле завершился с частичными договоренностями. Украина передала российской стороне список детей для возвращения и обсудила вопрос предстоящего обмена пленными.

Стороны также обменялись документами о прекращении огня. Однако Россия отказалась от немедленного прекращения огня и встречи Путина с Зеленским. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее Телеграф также писал, что в России выдвинули новые требования для переговоров. Эксперты объяснили, стоит ли реагировать.