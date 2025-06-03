В Росії висунули нові вимоги для переговорів: експерти пояснили, чи варто реагувати

Експерти вважають, що чекати на нові переговори між Україною та Росією наразі не варто

У Державній думі Росії заявили, що Україна має припинити удари по аеродромах та залізничних мостах, а також погодитися на короткострокове перемир’я на фронті. Лише за таких умов, як заявив заступник голови комітету Держдуми з міжнародних питань Олексій Чепа, може відбутися третій раунд переговорів.

"Телеграф" звернувся до політологів, аби дізнатися, чому таке важливе повідомлення передається через непершочергових політиків та чи варто сприймати таке повідомлення серйозно. Оскільки виходячи з методів роботи Кремля, Росія може висувати велику кількість умов без перспективи реальних перемовин.

Кремль намагається розмити відповідальність

Євген Магда підкреслив, що серйозних намірів щодо мирного врегулювання в цих заявах шукати не варто. Він заявив, що в Росії не існує реального парламентаризму: "Всі ми розуміємо, що вони там живуть у ручному управлінні. Я навіть не знаю, для чого на це реагувати".

Євген Магда

На його думку, подібні заяви є елементом інформаційного впливу, який дозволяє Кремлю розмивати відповідальність: "Не може навіть Пєсков зі своїми вусами таке заявити. Тому логічно: вони просто розмивають відповідальність і намагаються показати, що у них теж є парламент, називається "Держдура", – прокоментував політолог.

Експерт також вказав на суперечливість такої позиції: "Чому ми маємо припинити завдавати удари по військових об’єктах агресора? Тому що вони так придумали?". Він також нагадав, що меморандум, який 2 червня представила Росія у Стамбулі, був не пропозицією, а фактично – ультиматумом.

Вся їхня логіка полягає в тому, що Україна має капітулювати. Я не знаю, якої сили були вибухи на Кримському мосту, але думаю, що це – дуже гарний подарунок Путіну. І дуже показовий, бо це для нього сакральний об'єкт. Треба віддати належне українським спецслужбам за те, що активно з ним попрацювали.

В Росії є плюралізм, але лише за однієї умови

За словами політолога Володимира Фесенка, заява Чепи не має жодного політичного значення та ніяк не вплине на подальший розвиток переговорного процесу.

"Проблема не в тому, що каже цей депутат, він ні на що не впливає і не є рупором Кремля. Це лише одна з думок, яких багато лунає в Росії. Там теж є свій плюралізм. Крім ситуації, коли вже є чітка офіційна позиція, тоді всі її дотримуються", – заявив Фесенко.

Володимир Фесенко

Експерт переконаний: в Росії все вирішує одна людина – і це Путін, якому переговори потрібні виключно заради Трампа.

"В контексті сьогоднішньої події, я маю на увазі підрив опори Кримського мосту, найближчим часом жодних переговорів не буде. Я думаю, що про переговори буде йти мова наприкінці наступного тижня. Залежно від ситуації, можливо, відбудеться чергова розмова Трампа і Путіна або розмова Рубіо з Лавровим. Будуть певні консультації, що і як робити далі", – зазначив політолог.

Він також додав, що нинішній російський меморандум складається з двох частин: суто ультимативної та м’якшої, яка імітує компроміс. Проте навіть вона передбачає односторонні поступки лише з боку України.

"Якщо Росія буде готова обговорювати графік демобілізації обох держав, а не лише України, якщо буде готова говорити про конкретні умови припинення вогню – тоді можна говорити про певну перспективу. Але якщо буде наполягання лише на їхніх умовах – це глухий кут", – вважає експерт.

Політолог наполіг, що без посередництва – американського або турецького – просунутися в переговорах буде неможливо: "Потрібен хтось, хто або запропонує компромісну позицію, або буде вести перемовини з обома сторонами щодо її узгодження. Якщо не буде такого дієвого посередництва, то помітного і значущого просування вперед в переговорному процесі не буде", – підсумував Фесенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня українська делегація передала російській стороні оновлений список депортованих і викрадених дітей. Хоча тема незаконного вивезення українських неповнолітніх піднімалась і раніше, цього разу вона стала одним із ключових пунктів обговорення.