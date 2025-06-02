Другий етап переговорів у Стамбулі відрізнявся не тільки тривалістю: порівняли підсумки

Цього разу домовились про ще один обмін

У Стамбулі, як повідомляють ЗМІ, завершився другий етап переговорів української та російської делегації. Цього разу відмінності були не тільки у настрої росіян.

"Телеграф" порівняв зустріч делегацій 2 червня 2025 року та 16 травня 2025 року. Чи не найпершою відмінністю є те, скільки тривали перемовини.

У понеділок, 2 червня, зустріч делегацій відбулась протягом години. Переговори почались о 14:50 і вже о 16:00 зʼявились повідомлення про їхнє завершення.

На противагу цьому 16 травня українці та росіяни спілкувались близько двох годин. Зустріч розпочалась близько 12:30 і завершилась близько 15:30.

Зауважимо, що другий етап переговорів почався з запізненням — були заплановані на 13:00. Під час першої зустрічі 16 травня також були затримки, але тоді також не був відомий час початку переговорів.

Після сьогоднішньої зустрічі президент Туреччини Реджеп Ердоган хоче ініціювати зустріч Зеленського, Путіна і Трампа в Туреччині.

"Я сподіваюся, що Зеленський і Путін зустрінуться в Туреччині за участю президента США Трампа", — сказав він.

Які заяви у підсумку переговорів робили 2 червня

Українська сторона

Після зустрічі міністр оборони Рустем Умєров зробив наступні заяви.

на зустрічі у Стамбулі домовились про нові обміни. Вони будуть зосереджені на поверненні молоді, а також тіл загиблих.

домовились про повернення тіл — 6000 на 6000.

запропонували росіянам провести ще одну зустріч до кінця місяця.

якби росіяни були готові до припинення вогню, їхні літаки не були б підірвані.

росіянам треба ще тиждень, щоб відповісти на документ про припинення вогню.

ми запропонували провести зустріч з Путіним з 20 по 30 червня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Росія на переговорах у Стамбулі обмінялися документами про врегулювання та готують нове звільнення полонених.

Президент наголосив:

якщо Росія перетворить зустріч у Стамбулі на порожні балачки, має бути новий рівень тиску.

якщо Путіну дозволять вирішувати, хто приєднається до НАТО, тоді російські апетити до війни тільки зростатимуть.

будуть нові оборонні пакети, нові інвестиції у виробництво української зброї, особливо дронів.

У МЗС додали, що відсутність США у Стамбулі — вимога Росії.

А глава ОП Андрій Єрмак заявив, що українська делегація у Стамбулі передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути.

Українська делегація 2 червня

Російська сторона

З російської сторони Мединський прокоментував список з вивезеними до РФ дітьми.

"У списку дітей 339 прізвищ, за кожним із них будемо відпрацьовувати", — сказав він. За його словами, їх не викрадали, а нібито евакуювали, і "якщо є сім'я — їх повертають назад".

Росія пропонує припинення вогню на окремих ділянках фронту, сказав Мединський. За словами голови російської переговорної групи, це необхідно для того, щоб забрати тіла полеглих солдат.

Мединський розповів, що російський так званий меморандум, переданий українській делегації, складається з двох частин. Друга частина меморандуму РФ нібито пропонує низку шляхів для припинення бойових дій.

Глава російської делегації також зауважив, що у новий обмін військовополоненими увійдуть від 1 000 до 1 200 людей.

Російська делегація 2 червня

За підсумками зустрічі 16 травня було зроблено такі заяви

Українська сторона

За словами міністра оборони, на переговорах у Стамбулі обговорювали питання припинення вогню, гуманітарний аспект, а також можливість зустрічі Володимира Зеленського з Путіним.

"Найближчим часом має відбутися обмін "1000 на 1000". Ми знаємо дату, але поки що говорити не будемо", — сказав він.

Що стосується припинення вогню, то "обговорювалися всі модальності", але деталі будуть повідомлені пізніше. Що стосується зустрічі з Путіним, то, за його словами, над її організацією працюють. Міністр зазначив також, що зараз треба зосередитися на обміні, після чого буде повідомлено про подальші кроки в переговорах.

Російська сторона

Глава делегації РФ Володимир Мединський: "Загалом, ми задоволені результатом і готові продовжувати контакт. Найближчими днями відбудеться масштабний обмін полоненими "1000 на 1000" осіб".

Другий момент, за його словами, — це український запит на прямі переговори Зеленського з Путіним. Його взяли до відома. Третій — обидві сторони мають підготувати план припинення вогню.

"Ми домовилися про те, що кожна сторона представить своє бачення можливого майбутнього припинення вогню. Пропише це в деталях. Після того, як таке бачення буде представлено, ми вважаємо за доцільне, теж про це домовлено, продовжити наші переговори", — додав Мединський.

Раніше "Телеграф" писав, що зʼявилась "Рамка переговорів між Україною та Росією", яка окреслює принципи, формат і ключові теми можливої мирної угоди.