Без критики Зеленського не обійшлося. У Кремлі підбили підсумки переговорів у Стамбулі

Переговори у Стамбулі прокоментував Пєсков

Очікувати швидких проривів на переговорах між Росією та Україною в Стамбулі було б неправильно. Таку думку висловив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, але водночас підтвердив, що сторони домовилися про важливі речі.

Також речник Кремля розкритикував Зеленського за його слова після переговорів. Про це Пєсков сказав, коментуючи підсумки переговорів у Стамбулі, пишуть російські ЗМІ.

За словами Пєскова, між Росією та Україною були досягнуті певні домовленості під час стамбульських переговорів. При цьому він наголосив, що ці домовленості важливі і будуть реалізовуватися.

Крім того, прессекретар Кремля назвав заяви Зеленського після переговорів "незграбними та невдалими". Пєсков підкреслив, що такі слова нібито не відповідають переговорному духу та не сприяють діалогу між країнами.

Щодо питання компромісів з боку Росії, то Пєсков заявив, що це тема лише для переговорів з Україною. Він додав, що такі речі не можуть обговорюватися публічно через їх делікатний характер.

Також прессекретар Путіна пояснив, що рішення про публікацію російського проєкту меморандуму щодо України прийняв Мединський. Це сталося після того, як документ обговорили з українською стороною.

За словами Пєскова, у Москви є канали діалогу з Вашингтоном, і Росія продовжує їх використовувати. Він зазначив, що новий контакт Путіна з Трампом можна організувати швидко за потреби, але наразі таких домовленостей немає.

Коментуючи можливість зустрічі Путіна, Трампа та Зеленського, кремлівський речник сказав, що найближчим часом така подія навряд чи відбудеться.

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