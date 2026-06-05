Працівники ТЦК можуть опинитися у в’язниці на роки: яке нововведення готує Рада

"Загриміти" за ґрати можна надовго

Працівникам ТЦК і членам ВЛК (військово-лікарська комісія) може загрожувати кримінальна відповідальність за порушення правил мобілізації. Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт, що містить таку норму.

Кримінальна відповідальність за порушення в ході мобілізації громадян є однією з пропозицій проєкту закону №12442 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, головами та членами військово-лікарських комісій. Документ встановлює покарання аж до позбавлення волі для посадових осіб ТЦК та членів ВЛК за порушення порядку призову та проведення військово-лікарської експертизи.

За що співробітники ТЦК та члени ВЛК можуть на роки потрапити у тюрму

Документ, який 12 березня ухвалила у першому читанні Верховна Рада, передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі для членів ТЦК та ВЛК за порушення порядку призову, у випадку, якщо це призвело до призову громадянина, який не підлягає мобілізації. Таке ж покарання передбачено за дії, які призвели до незаконного звільнення громадянина від призову.

Також за це можливе додаткове покарання. Йдеться про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Як можуть змінити Кримінальний кодекс України

Автори законопроєкту пропонують внести відповідні зміни до Кримінального кодексу України. Його хочуть доповнити новими статтями 337-1 "Порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби" та 426-2 "Порушення військовою службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу".

Як розповідав "Телеграф", у ТЦК розвінчали головний міф про ВЛК. Виявляється, військово-лікарська комісія не має "шукати болячки".