Забудьте про цеглу: нові модульні блоки дозволяють будувати дешевше, швидше і без цементу

Матеріал не піддається корозії, волозі та термітам і має меншу вагу, ніж традиційні будівельні матеріали

Будівельна галузь може отримати альтернативу цеглі та бетонним блокам і водночас зменшити пластикові відходи. Йдеться про модульні блоки з переробленого пластику, які дозволяють будувати без цементу.

Технологію розробила бразильська компанія Moduplast. Там заявляють, як передає "Сlick Рetroleoe Gas", що такі блоки можуть бути міцнішими за цеглу та бетонні аналоги, а також значно скорочують час будівництва.

Як працює технологія

Блоки виготовляють із переробленого пластику — використаної упаковки, ПЕТ-пляшок та інших відходів. Сировину подрібнюють, обробляють і формують у модулі, які можна з’єднувати між собою без клею чи розчину.

Будівельники зводять будинок. Фото: "Сlick Рetroleoe Gas"

Додатково система включає спеціальні профілі та кріплення, які дозволяють фіксувати конструкцію до підлоги або інших основ.

За словами розробників, матеріал не боїться корозії, вологи та термітів, а також є легшим за традиційні будівельні матеріали.

Раніше "Телеграф" розповідав про розробку, яка може стати альтернативою бетону та змінити підходи до будівництва.