Забудьте про цеглу: нові модульні блоки дозволяють будувати дешевше, швидше і без цементу
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Матеріал не піддається корозії, волозі та термітам і має меншу вагу, ніж традиційні будівельні матеріали
Будівельна галузь може отримати альтернативу цеглі та бетонним блокам і водночас зменшити пластикові відходи. Йдеться про модульні блоки з переробленого пластику, які дозволяють будувати без цементу.
Технологію розробила бразильська компанія Moduplast. Там заявляють, як передає "Сlick Рetroleoe Gas", що такі блоки можуть бути міцнішими за цеглу та бетонні аналоги, а також значно скорочують час будівництва.
Як працює технологія
Блоки виготовляють із переробленого пластику — використаної упаковки, ПЕТ-пляшок та інших відходів. Сировину подрібнюють, обробляють і формують у модулі, які можна з’єднувати між собою без клею чи розчину.
Додатково система включає спеціальні профілі та кріплення, які дозволяють фіксувати конструкцію до підлоги або інших основ.
За словами розробників, матеріал не боїться корозії, вологи та термітів, а також є легшим за традиційні будівельні матеріали.
Раніше "Телеграф" розповідав про розробку, яка може стати альтернативою бетону та змінити підходи до будівництва.