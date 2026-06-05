Зеленський запропонував три локації для зустрічі з Путіним: яка має найбільше шансів

Найкращі отримала країна, яка вже не раз була майданчиком для переговорів

Туреччина, країни Арабського світу чи Швейцарія — саме ці напрямки президент Володимир Зеленський бачить як потенційний майданчик для зустрічі з очільником РФ Володимиром Путіним. Водночас на вибір країни впливають не лише дипломатичні міркування, а й ордер МКС щодо Путіна та позиція Кремля.

Переговори між Україною та Росією можуть відбутися не в Києві чи Москві, що неприйнятно для іншої сторони. Штучний інтелект Gemini для "Телеграфа" проаналізував запропоновані Зеленським варіанти та визначив фаворита серед можливих локацій.

Туреччина

Саме Туреччину штучний інтелект вважає найреальнішим варіантом. "Ердоган залюбки візьме на себе роль головного миротворця світу", — наголошує він в аналізі. Окрім того, що Туреччина підтримує територіальну цілісність України, надавала військову допомогу, саме в цій країні вже відбувались успішні переговори кілька разів, зокрема у 2025 домовились про обмін полоненими, а у 2022 році — підписали угоду про транспортування зерна з України Чорним морем.

Для Росії Туреччина також вигідний варіант, адже ця країна попри членство в НАТО не вводила санкції про РФ, а два очільники країн мають приязні стосунки. Також Туреччина для Росії логістично простий варіант.

Країни Арабського світу

Серед країн Арабського світу переговори можуть прийняти Саудівська Аравія чи ОАЕ. В Саудівській Аравії вже відбувався саміт щодо Української формули миру, також ця країна приймала переговори Україна/США, Росія/США в рамках дипломатичних зусиль. Також обидві країни були медіаторами в обмінах полоненими та поверненні дітей в Україну.

Водночас країни тримають нейтралітет — це робить їх прийнятним майданчиком з російської точки зору. Вони підтримують контакт з РФ в межах ОПЕК щодо регулювання цін на нафту. Водночас, ризик затримання тут мінімальний, а тиск Заходу відчувається менше.

Швейцарія

Хоча традиційно Швейцарія вважається нейтральною країною, у Росії є інша думка. Зокрема, Кремль образився через економічні санкції і заявляв, що не вважає цю країну нейтральною. Та й дістатися кремлівському політику до Швейцарії буде складно — частина Європи закриває небо. Для України цей майданчик — символ права, безпеки та стандартів дипломатії, однак через ставлення РФ, цей варіант ШІ назвав найменш імовірним.

Де можуть зустрітися Зеленський та Путін/ Інфографіка "Телеграф", ШІ

Нагадаємо, на Володимира Путіна виданий ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом (МКС). Туреччина та Саудівська Аравія не ратифікували Римьский статут та не зобов'язані його виконувати, натомість Швейцарія його ратифікувала.

Путін досі вірить у свою перевагу: експерт про перспективи зустрічі

Директор варшавського офісу Німецького фонду Маршалла Філіп Беднарчик в коментарі "Телеграфу" зауважує, що Путін має погодитись на зустріч. "Я не думаю, що він погодився б на це зараз, але мав би. Гадаю, що є велика ймовірність того, що Путін досі вважає, ніби час грає на його боці. І чим швидше він зрозуміє, що це не так, тим швидше серйозно сяде за стіл переговорів", — каже він.

Раніше "Телеграф" розповідав, як оцінили лист Зеленського в Україні. На думку деяких експертів, він спрямований не на російського президента.