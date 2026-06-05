Це не сміття: як банки з-під кави можуть замінити десятки речей у вашому домі

Банки з-під кави допомагають організувати дім

Порожні банки з-під кави, завдяки міцному матеріалу, зручним кришкам і універсальній формі, можна використовувати у побуті для зберігання, декору та організації простору.

Такий підхід актуальний тим, що дозволяє поєднати економію, креативність і турботу про довкілля. Про лайфхаки написали в "Los Andes 142".

9 способів перетворити скляні банки з-під кави на корисні речі для дому

Контейнери для продуктів

Банки з-під кави зручно використовувати для зберігання круп, цукру, бобових, спецій або сухих трав. Герметичні кришки допомагають довше зберігати свіжість продуктів.

Органайзери для ванної

Такі ємності чудово підходять для ватних дисків, паличок та дрібних аксесуарів. Вони допомагають підтримувати порядок і додають акуратного вигляду інтер’єру.

Міні-горщики для рослин

За допомогою фарби, мотузки або декору банки легко перетворити на стильні кашпо для сукулентів чи невеликих рослин.

Декоративні свічники

Банки можна використовувати як підсвічники або ліхтарики. М’яке світло створює затишну атмосферу в кімнаті.

Настільні органайзери

У них зручно зберігати ручки, олівці, ножиці та інші дрібниці, які часто губляться на столі.

Контейнери для кави та чаю

Багато господарів просто використовують їх повторно для зберігання кави, чаю або трав’яних сумішей.

Домашні скарбнички

Якщо зробити отвір у кришці, банку можна перетворити на зручну та оригінальну скарбничку.

Оригінальна подарункова упаковка

Такі банки підходять для зберігання печива, цукерок або домашніх сумішей, які можна подарувати близьким.

Святкові декоративні ліхтарі

Прикрашені фарбою або гірляндами банки стають гарним елементом декору для свят і домашніх вечірок.

Як використати скляні банки з-під кави. Фото: згенероване ШІ

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