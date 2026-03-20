Затягивание войны на Ближнем Востоке может дать России неожиданный шанс: в чем угроза

Москва выигрывает, несмотря на то, что страдает ее союзник

Затягивание войны на Ближнем Востоке может отодвинуть российско-украинскую войну на второй план и одновременно резко изменить санкционную политику Запада. Из-за риска дефицита нефти цены способны взлететь до 150–200 долларов за баррель, что даст России дополнительные прибыли.

Об этом в интервью "Телеграфу" объяснил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Если война на Ближнем Востоке не закончится в ближайшие недели, война России с Украиной отойдет на второй план, что является огромной проблемой.

"И о санкционных ограничениях по энергоресурсам России уже не будет речи. Почему? Потому что возникнет огромный дефицит нефти на мировом рынке. Россия все равно не сможет его закрыть, но на этом фоне цена на нефть вырастет", – говорит эксперт.

По его словам, нефть будет стоить минимум до 150 долларов за баррель, а, скорее всего, цена поднимется до 200.

"И тогда Россия начнет зарабатывать реальные деньги и ее экономические проблемы в этом году начнут частично решаться", — прогнозирует Власюк.

По его мнению, если через две недели ситуация с Ормузским проливом не разрешится, это будет иметь очень много последствий.

Напомним, президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений по поводу ситуации на Ближнем Востоке. Он сказал, что Ормузский пролив американцам не нужен, поэтому к восстановлению судоходства должны присоединиться страны, наиболее нуждающиеся в нем. Это государства Европы, Южная Корея, Япония и Китай.