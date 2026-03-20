Трамп може залишити Близький Схід за крок від катастрофи: експерт назвав найгірший сценарій

Виникає все більше питань щодо американських гарантій безпеки

США можуть фактично усунутись від формування нового порядку безпеки на Близькому Сході, залишивши Іран ослабленим, але не переможеним та готовим до реваншу. У такому разі регіон ризикує надовго поринути у стан нестабільності та постійної загрози атак.

Найгіршим сценарієм розвитку подій із "Телеграфом" поділився виконавчий керівник Фонду досліджень країн Перської затоки у Брюсселі доктор Крістіан Кох.

"У будь-якому разі, рано чи пізно криза почне спадати. І тоді виникне питання: що далі? Саме тут Європа може відіграти ключову роль, запропонувавши дипломатичні рішення та важелі впливу", – каже експерт.

Він припускає, що американці не збираються наводити лад на Близькому Сході і брати участь в обговореннях щодо того, як міг би виглядати регіональний порядок безпеки.

"Країни Перської затоки прагнутимуть іншого підходу до регіону — вони не хочуть потрапити під вплив Ізраїлю або під панування США", — вважає Кох.

Він також констатує, що виникає все більше питань щодо американських гарантій безпеки: чи не роблять американські військові бази в регіоні ці країни мішенями?

До останнього моменту держави Перської затоки виступали проти ударів, зазначає експерт. Але тепер, коли атаки відбулися та Іран розширює свої удари по енергетичній і навіть цивільній інфраструктурі, зростає розуміння, що загрозу з боку Ірану слід усунути.

Жахливий сценарій — якщо за кілька днів Трамп вийде на трибуну і оголосить, що "місію виконано", залишивши регіон із тим самим режимом в Ірані, але розлюченим і готовим до помсти.

"Неможливо жити за умов постійної загрози раптових атак", – каже Кох.

