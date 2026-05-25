Допоможуть дешеві засоби: що насправді усуває запах у ванній кімнаті
Можна поєднати одразу кілька способів
Більшість людей звикли маскувати неприємні запахи у ванній за допомогою освіжувачів повітря, навіть не замислюючись, що існують простіші й безпечніші рішення. Насправді є кілька доступних способів, які працюють довше і без зайвої "хімії".
Експерти зазначають, що такі засоби часто лише маскують запах, а не усувають його причину. Про них написали в "femcafe".
Що реально прибирає запах у ванній
Один із найпопулярніших варіантів — харчова сода. Вона не перебиває запах, а поглинає його, роблячи повітря чистішим. Достатньо поставити невелику ємність із содою у ванній, і вона буде працювати тижнями.
Ще один варіант — ефірні олії. Лаванда, лимон, евкаліпт або чайне дерево не тільки надають приємного запаху, але й можуть мати антибактеріальні властивості. Їх зручно використовувати в дифузорах.
Також популярним рішенням є попурі з сухих рослин. Сушені квіти, цитрусові шкірки чи трави не тільки пахнуть, а й слугують декоративним елементом. Аромат можна оновлювати кількома краплями олії.
Ще одна ефективна альтернатива — активоване вугілля. Воно поглинає запахи завдяки своїй пористій структурі та може працювати місяцями без заміни.
