Допоможуть дешеві засоби: що насправді усуває запах у ванній кімнаті

Можна поєднати одразу кілька способів

Більшість людей звикли маскувати неприємні запахи у ванній за допомогою освіжувачів повітря, навіть не замислюючись, що існують простіші й безпечніші рішення. Насправді є кілька доступних способів, які працюють довше і без зайвої "хімії".

Експерти зазначають, що такі засоби часто лише маскують запах, а не усувають його причину. Про них написали в "femcafe".

Що реально прибирає запах у ванній

Один із найпопулярніших варіантів — харчова сода. Вона не перебиває запах, а поглинає його, роблячи повітря чистішим. Достатньо поставити невелику ємність із содою у ванній, і вона буде працювати тижнями.

Ще один варіант — ефірні олії. Лаванда, лимон, евкаліпт або чайне дерево не тільки надають приємного запаху, але й можуть мати антибактеріальні властивості. Їх зручно використовувати в дифузорах.

Також популярним рішенням є попурі з сухих рослин. Сушені квіти, цитрусові шкірки чи трави не тільки пахнуть, а й слугують декоративним елементом. Аромат можна оновлювати кількома краплями олії.

Ще одна ефективна альтернатива — активоване вугілля. Воно поглинає запахи завдяки своїй пористій структурі та може працювати місяцями без заміни.

Як прибрати неприємний аромат без спреїв у ванній. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована ШІ

