Дніпро чи Львів? У якому місті буде спекотніше цього тижня: одному пощастило більше із прогнозом

Синоптики прогнозують дощову та мінливу погоду

Найближчими днями міста України може накрити невелика хвилюя похолодання. Однак у деяких регіонах вона пройде м’якше.

Про це свідчать прогноз системи WeatherNext 2 від Google.

Примітка: Цей матеріал не вказує на точну погоду. Він підготовлений на основі аналізу даних системи WeatherNext 2 і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах "Укргідрометцентру".

Так, порівнюючи температурні показники на заході та сході країни (Львові та Дніпрі), система спрогнозувала, що цього тижня буде спекотніше у Дніпрі, ніж у Львові. Хоча обидва міста відчують коливання температур через проходження холодного фронту всередині тижня, Дніпро збереже лідерство за рахунок значно вищих стартових показників на початку тижня та швидшого прогріву повітря ближче до вихідних.

Деталі: стовпчики термометрів у Львові на початку тижня будуть на рівні +23 градусів, але до 28 травня в місті може похолодати аж до +16. Можливі невеликі дощі.

У Дніпрі температура повітря на початку тижня перебуватиме близько +27 градусів. 28 та 29 травня очікується хвиля похолодання, яку обласний центр пройде на рівні +19+20 градусів.

Дещо іншої думки дотримуються в "Укргідрометцентрі". Там також прогнозують похолодання ближче до кінця тижня і у Дніпрі, і у Львові. Однак у Дніпрі, вважають фахівці, може похолодати сильніше – до +13 до 30 травня (у Львові до +18 до 29 травня).

