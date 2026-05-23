Міф про Чорнобиль: чи існують насправді двоголові змії-мутанти

Зустріти такого плазуна в дикій природі майже нереально

У природі можна зустріти двоголових мутантів і серед змій. Однак чи є вони в Чорнобильській зоні відчуження достеменно невідомо.

Про це "Телеграфу" розповів зоолог, менеджер проєктів напряму "Рідкісні види" WWF-Україна Ігор Дикий. За його словами, навряд чи усі страшні історії про мутантів в зоні ЧАЕС правда, особливо якщо говорити про змій.

"В принципі поява мутантів з двома головами вона фіксується. Такі випадки надзвичайно рідкісні, але вони трапляються. Такий мутант в природі навряд чи вижив би", — каже зоолог.

За його словами, двоголові змії можуть вижити за допомогою людини. Адже головну роль тут відіграє харчування.

"Двоголові особини виживають там, де харчуються, доростають до певного розміру", — додає Дикий.

Для довідки

Змія з двома головами — це рідкісна генетична аномалія (біцефалія). Такий стан виникає, як і при народженні сіамських близнюків у людей: ембріон починає ділитися на два, але процес зупиняється на півдорозі. У дикій природі такі особини майже не виживають. Часто у них обидві голови мають власні мізки, але ділять між собою одне тіло та внутрішні органи.

У дикій природі двоголові змії швидко гинуть, а у неволі за умови правильного догляду можуть жити до кількох років. Ймовірність такого явища оцінюється приблизно як 1 випадок на 100 000 народжень.

