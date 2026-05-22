Набільша отруйна змія України: де її можна зустріти та як виглядає (фото)

Часто цього плазуна плутають з вужем

В Україні не так багато отруйних змій, але найбільш небезпечної вважається гадюка Нікольського. Вона займає один з найбільших ареалів на території країни — лісостепову зону.

Про це "Телеграфу" розповів зоолог, менеджер проєктів напряму "Рідкісні види" WWF-Україна Ігор Дикий. За його словами, зустріти гадюку в Україні в теплий сезон не так важко.

"Серед усіх трьох гадюк України у неї найтоксичніша [отрута]. Мешкає гадюка Нікольського у нас переважно, як не дивно, в лісостеповій зоні. Починаючи від Харківщини, біля Харкова їх дуже багато, є на Полтавщині, є на Черкащині — національний парк Холодний Яр — і аж до півдня Вінниччини", — каже зоолог.

Зауважимо, що досить часто цю змію називають чорною гадюкою через колір її луски. Цього плазуна також плутають з вужем, але вони мають суттєву відмінність: гадюка не має плям та "жовтих" вушок, як вужі. До слова, нещодавно чорну гадюку зустріли в Карпатах.

Для довідки

Гадюка Нікольського — це найбільша та одна з найнебезпечніших отруйних змій України. Вона має суцільно чорне забарвлення без жодних візерунків, довжину до 80-85 см і належить до родини гадюкових. Її отрута має гемолітичну дію (руйнує еритроцити). Укус дуже болючий, викликає сильний набряк та потребує медичної допомоги, хоча смертельні випадки фіксуються вкрай рідко.

Нагадаємо, що герпетолог Олексій Марущак розповідав, що змії не нападають на людей чи тварин першими саме з метою нападу чи агресії. Їхня поведінка продиктована інстинктами і агресія може з'явитись у разі загрози життю. Тому, наступивши на хвіст плазуна, можна отримати укус. Але змії не розцінюють людей як здобич і досить часто уникають їх.

