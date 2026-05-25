Зустріти їх — до удачі: український вчений описав рідкісних змій-альбіносів

Науковці вперше офіційно задокументували такі випадки серед трьох українських видів плазунів

Якщо ви зустріли білу змію, лякатись не варто. Це може бути дуже рідкісна змія з генетичною мутацією. Українські науковці вперше задокументували таких змій в Україні.

Що потрібно знати:

За 25 років виявили тільки 8 випадків у трьох видів

У змій виявили альбінізм і лейцизм — рідкісні генетичні аномалії

У Європі з XIX століття зареєстрували менш як 100 таких випадків

Фольклор наділяє білих змій магічними силами

Зустріти таку змію, це скоріш до удачі, вважає герпетолог, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Олексій Марущак. Та все тому, що такі змії раніше навіть не були описані в Україні.

Це можуть бути не тільки альбіноси, пояснює Марущак в коментарі "Телеграфу", а й змії з лейцизмом.

Лейцизм — це схоже на альбінізм, тільки очі не червоні Олексій Марущак, герпетолог

У 2025 році в колективу авторів, серед яких і Марущак, вийшло унікальне дослідження українських та європейських науковців, яке вперше задокументувало випадки альбінізму та лейцизму у змій родини полозових (Colubridae) в Україні.

Змії з генетичною аномалією/ Фото: Чернівецький обласний краєзнавчий музей

Жити такій змії не просто, вона має менше шансів на продовження роду, білий колір її демаскує перед хижаками, а нестача меланіну робить шкіру чутливішою до сонця. При цьому білих змій можуть бути проблеми з зором та імунітетом. Для змій він здебільшого не характерний. З 19 століття науковці в Європі зареєстрували менше сотні таких випадків.

У статті вперше описуються змії-альбіноси та лейкісти трьох видів, що мешкають в Україні: лісового полоза, водяного вужа та звичайного вужа. Спостереження охопили період з 2000 по 2025 рік. Зустріти таких рідкісних змій вдалось не усюди. Полозів зустріли на Закарпатті, а водяного вужа — в районі Дністровського лиману.

Зауважимо, в українському фольклорі біла змія – символ чудотворної сили, міфічна змія-цариця. "Ніби то вона може робити людину невидимою і всевидющою. Вірили, якщо у неї відрізати голову і в праве око покласти горошину – виросте чарівний стручок, а його власник стане невидимим. Хто з’їсть стручок буде розуміти мову птахів. Були переконані, якщо із вбитої змії-цариці натопити сала і намазати ним очі – можна бачити заховані під землею скарби", — йдеться в енциклопедичному словнику символів культури України.

Проте будь-яку змію не варто лякати — від різких рухів чи гучного топоту вона може атакувати.