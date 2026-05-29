Наробили галасу в Галаці. Що відомо про місто в Румунії, де "шахед" впав на будинок (фото)

Це не перший інцидент з російським дроном у цьому румунському місті

В ніч на п'ятницю, 29 травня, під час російської атаки на Україну поблизу річкового кордону з Румунією, один з дронів залетів на територію цієї країни. Він впав на дах багатоквартирного будинку у місті Галац, виникла пожежа.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Румунії. Зазначається, що для перехоплення безпілотника з авіабази Фетешть о 1:19 в небо підняли два винищувачі F-16, їх підтримував гелікоптер. Пілоти мали дозвіл на ураження цілі. Після виявлення дрона у трьох прикордонних повітах — Тулча, Галац і Бреїла було оголошено повітряну тривогу.

Служба з надзвичайних ситуацій повіту Галац поінформувала, що двоє людей, які перебували в квартирі, де виникла пожежа, змогли евакуюватися самостійно. Пізніше рятувальники уточнили, що вони отримали садна та медичну допомогу. Пожежу ліквідовано.

На даху виникла пожежа. Фото: Андрющенко Time

Займання було досить суттєвим. Фото: Андрющенко Time

Що може цікавити Росію у місті Галац

Відстань від Рені до румунського Галаца по прямій складає близько 21 км. Раніше це місто вже потерпало від російських дронів.

Галац є стратегічним прикордонним портом на Дунаї поблизу України. В цьому місті розташована велика суднобудівна верф (Damen Shipyards) та один із найбільших у регіоні металургійних комбінатів (Liberty Galați).

Теоретично росіяни могли цілити по портовій та логістичній інфраструктурі, яка використовується для транзиту українського зерна та вантажів. Проте ймовірно, безпілотник просто втратив керування під час атаки на сусідні українські порти Рені та Ізмаїл.

Румунія є членом НАТО

Румунія входить до Північноатлантичного Альянсу. Згідно зі Статтею 4 Північноатлантичного договору, у випадку нападу на країну-члена НАТО мають розпочатися термінові консультації для оцінки загрози територіальній цілісності та безпеці. Офіційна реакція має включати жорстке дипломатичне попередження Москві. Однак під час попередніх інцидентів з російськими дронами на території Румунії цього зроблено не було.

Як повідомляв "Телеграф", під час масованої російської атаки на Україну 25 квітня у Галаці виявили падіння уламків безпілотника. Незначних пошкоджень зазнали господарська споруда й електроопора.