Дрон був невипадковим? У румунському Галаці похований "головний зрадник" Росії

Росяни ненавидять Мазепу та вважають його "зрадником"

У румунському місті Галац, яке в ніч на 29 травня атакував російський дрон, був похований український гетьман Іван Мазепа, який є одіозною постаттю для Росії. Однак через два роки османські мародери зруйнували могилу.

Як відомо, після битви під Полтавою між союзними військами Карла XII, гетьмана Івана Мазепи та кошового отамана Костя Гордієнка з одного боку, і московською армією Петра I з іншого, Іван Мазепа разом зі шведським королем Карлом ХІІ відступив до міста Бендери в Молдові (тоді належала Османській імперії).

Тут, у селі Варниця неподалік міста Бендери, 21 вересня 1709 року гетьман Іван Мазепа помер і був похований. Згодом його перепоховали у Галаці у церкві Святого Георгія.

Місце смерті Івана Мазепи

Український емігрант доктор Галин у статті "Могила гетьмана Мазепи", у 1930 році написав, що під час відвідин церкви Святого Георгія у Галаці йому розповіли, що років 30-40 тому на берег Галацу зійшл команда матросів з російського судна. Вони відшукала могилу Мазепи, відкрили її та забрала останки гетьмана до Росії.

За іншими даними могила гетьмана Івана Мазепи була спустошена турками чи росіянами. Ставалося це начебто у 1711-му, 1835-му, 1877–1878-му, 1945-му та інших роках.

У 1962 року у соціалістичній Румунії церкву Святого Георгія, де було поховано Мазепу, зачепили тросами та стягнули в Дунай. На її місці стали рити котлован під житловий будинок.

Церква Святого Георгія, де було поховано Мазепу

У 2017 року група українських і румунських науковців обстежила місце ймовірного поховання Мазепи, де стояла церква Святого Георгія. Вони припускають, що могила гетьмана могла вціліти.

Чому Росія ненавидить Івана Мазепу

Росіяни ненавидять Івана Мазепу, бо у своєму імперському міфі зробили його одним з головних символів "зради" за перехід гетьмана на бік шведського короля Карла XII у Полтавській битві. Крім того, його постать уособлює історичне прагнення України до незалежності та виходу з-під влади Москви, що прямо суперечить ідеології "єдиного народу".

У Галаці є пам'ятник Мазепі

У травні 2004 року за підтримки румунського уряду та посольства України в Румунії у Галаці було урочисто відкрито пам'ятник видатному українському гетьману Мазепі. Монумент виконаний на замовлення Міністерства культури і мистецтв Румунії скульптором Георге Тенасе.

Пам'ятник Івану Мазепі у румунському місті Галац. Фото: Свят Вєтров / RFI

Російський дрон впав на житловий будинок у Галаці — що відомо

В ході атаки РФ на Україну ворожий дрон залетів на територію Румунії . Він впав на дах багатоквартирного будинку у Галаці, виникла пожежа. Постраждали двоє людей.

Для перехоплення безпілотника з авіабази Фетешть в небо підняли два винищувачі F-16, їх підтримував гелікоптер. Пілоти мали дозвіл на ураження цілі. Після виявлення дрона у трьох прикордонних повітах — Тулча, Галац і Бреїла було оголошено повітряну тривогу.

Як повідомляв "Телеграф", під час масованої російської атаки на Україну 25 квітня у Галаці виявили падіння уламків безпілотника. Незначних пошкоджень зазнали господарська споруда й електроопора.