"35 років воювали": Пашинян та Алієв під наглядом Трампа підписали в США мирну угоду

Мирну угоду лідери Вірменії та Азербайджану уклали за посередництва Трампа

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 8 серпня у Вашингтоні підписали історичну мирну угоду, яка ставить крапку у багаторічному конфлікті двох країн за регіон Карабаху. Посередником під час підписання угоди виступив президент США Дональд Трамп.

Відомо, що підсумковий документ складається із 17 пунктів. Поки що інформація щодо них залишається конфіденційною. Відомі лише деякі деталі: так, обидві країни назавжди припиняють бойові дії, відновлюють дипломатичні та торгові відносини, відмовляються від взаємних міжнародних позовів та поважають територіальну цілісність одна одної.

"Вони воювали 35 років, а тепер вони друзі" Президент США Дональд Трамп

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як жила невизнана республіка Нагірний Карабах понад 30 років свого існування. Суперечки навколо цього регіону тривали віками. Вірменія та Азербайджан воювали за цей регіон з моменту розпаду Радянського Союзу.

У вересні 2023 року Азербайджан внаслідок військової операції остаточно відновив контроль над Карабахом, який він втратив внаслідок війни проти Вірменії на початку 1990-х років. Невизнана республіка з 1 січня 2024 року припинила своє існування. Майже все вірменське населення покинуло регіон, а у квітні 2024 року вдалося вигнати звідти й так званих "російських миротворців".