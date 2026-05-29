Путін має зважитися на якесь рішення. В нього лишилося 4 варіанти

Кожен вибір має свої небезпеки та шанси для Кремля

У війні Росії проти України наближається момент, коли главі РФ Володимиру Путіну необхідно зважитися на певний крок. Він має чотири основні можливості для подальших дій.

Блогер, офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін переказує аналіз військового аналітика Данського королівського оборонного коледжу Андерса Нільсена щодо наступних кроків Путіна. Він розглянув варіанти за трьома ключовими для Кремля критеріями: можливість виграти війну, можливість врятувати економіку та загроза для режиму.

Чому Путін має ухвалити якесь рішення

Україна все більше нарощує удари безпілотниками. В результаті атак на російську піхоту на передовій, рівень залучення нових бійців нижчий, ніж бойові втрати. Також наростають удари на оперативну глибину, що роблять проведення фронтових операцій складнішими. Тому Кремль має реагувати та шукати рішення.

Основні варіанти подальших дій Путіна

Перший варіант — реальне перемир'я

В цьому випадку росіяни фактично відмовляться від претензій на перемогу. Щобільше, оскільки Кремль анексував чотири області України (Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську), конституційно "включивши" їх у склад РФ, відмова від них за формальною юридичною логікою означатиме, що Росія закінчила війну, нібито віддавши "свою" територію Україні.

Водночас перемир'я дасть змогу розпочати порятунок російської економіки. Ризики для стійкості режиму Нільсен оцінює, як середні: хоча в тилу з'явиться багато озлоблених ветеранів, більшість населення втомилася від війни і зрадіє її припиненню.

Другий варіант — відмова від наступу та заморожування лінії фронту

При цьому бойові дії та обстріли тилових територій триватимуть. Можлива домовленість про заборону Україні бити по російській нафтопереробці, а Росії — по українській енергетиці.

Як Путін може діяти далі. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

За оцінкою аналітика, для України цей варіант був би найбільш складним, бо поточна стратегія Києва передбачає як удари по НПЗ, так і знищення великої кількості російських військових для того, щоб не дати росіянам сформувати резерви.

"З іншого боку, цей варіант ризикований для російської економіки, тому що все одно потребує значних ресурсів, проте вдалий для стабільності російського режиму. Водночас, така нескінченна війна може бути небезпечною і для стійкості України", — пише Левін.

Третій варіант — повномасштабна мобілізація у РФ

Хоча провести її порівно легко, це було б ризикованим варіантом для влади Путіна. При цьому навіть залучення 300-500 тисяч додаткових солдатів не вирішить решту російських проблем у військовій сфері. Нільсен вважає, що шанси виграти війну для РФ за такого варіанта залишаються низькими, ймовірність врятувати економіку — нульовими, а ризики для режиму — найвищі.

Четвертий варіант — ескалація

На думку аналітика, найімовірніше це може бути атака проти країн Балтії. За його оцінкою, росіяни мають достатньо ресурсів на обмежене вторгнення силами кількох дивізій. Цілей такого вторгнення може бути дві: або змусити європейців кинути всі ресурси на захист країн НАТО, залишивши Україну, або налякати європейців, щоб ті погодилися на будь-які вимоги щодо України.

Цей варіант несе дуже високі ризики для російського режиму у випадку, якщо європейці вирішать у відповідь збільшити підтримку України. Однак у разі, якщо Європа побоїться та поступиться, виграш для РФ також буде великий. У будь-якому разі Європі краще підготується до можливості такого сценарію, впевнений аналітик.

Який варіант є найбільш виграшним для РФ

На думку Нільсена, найбільш вигідно для РФ було б зупинити наступ зі збереженням обмеженої війни. Однак, пише Ігаль Левін, раніше Путін постійно вибирав не той варіант, який Нільсен вважав за найбільш логічний.

"Очевидно, так станеться і цього разу; до того ж, Путін переконаний у своїй священній місії щодо "відродження величі Росії", яка передбачає обов'язкове завоювання України. Найімовірніше, що російські генерали переконають Путіна, що додаткова хвиля мобілізації зможе вирішити проблему прориву фронту. Цей варіант найбільш очевидний у російській логіці, однак і найбільш ризикований для них", — резюмує блогер.

