Народила Пашиняну чотирьох дітей, але заміж за нього не вийшла: як виглядає перша леді Вірменії (фото)

Із Пашиняном жінка познайомилася під час навчання

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який нещодавно підписав із президентом Азербайджану мирну угоду в США, майже 30 років живе з журналісткою та громадським діячем Ганною Акопян. Пара не є законним подружжям, але виховує чотирьох дітей.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає громадянська дружина прем’єр-міністра Вірменії та що про неї відомо. Ми дізналися деякі деталі.

Анна Акопян — що відомо про дружину прем’єр-міністра Вірменії

Анна Акопян народилася 1 лютого 1978 року у Єревані. Ще у підлітковому віці вона зацікавилася журналістикою, і після школи вступила до Єреванського державного університету. Там доля звела її з Ніколом Пашиняном. За завданням викладача вона прийшла до редакції написати статтю, де зустріла майбутнього чоловіка. Нікол одразу закохався в Ганну, а їй потрібен час, щоб відповісти взаємністю.

Перша леді Армені Анна Акопян, Фото: Getty Images

Закохані одружилися ще до отримання диплома. У 1998 році Анна народила дівчинку Маріам, а через два роки — сина Ашота. Хлопчику було лише чотири роки, коли на його батька було скоєно замах через опозиційні погляди, що стало важким випробуванням для його дружини.

Коли Пашинян переховувався від переслідувань влади, Ганна подарувала йому другу дочку — Шушанну. Жінці довелося поєднувати роботу з вихованням дітей, а також підтримувати чоловіка у тяжкий період. У 2015 році у пари народилася ще одна дочка, яку назвали Арпіне.

Анна Акопян народила чотирьох дітей, Фото: Getty Images

Але попри тривалі та міцні стосунки, які скріплюють спільні діти, Нікол Пашинян та Ганна Акопян не є законними чоловіком та дружиною.

Я не одружився лише з однією метою – для захисту своєї сім’ї… Ми не реєстрували шлюб у РАГСі і в церкві не вінчалися. Тобто ми одружені вже 27 років, але не одружені Нікол Пашинян

Анна Акопян не є законною дружиною Пашиняна, Фото: Getty Images

Чим займається дружина прем’єр-міністра Вірменії

Відомо, що Акопян є головним редактором газети "Вірменський час", яка належить її чоловіку. Коли Пашинян отримав посаду прем’єр-міністра Вірменії, Ганна набула статусу "першої леді", оскільки у Вірменії основна влада зосереджена в руках парламенту, а обличчям держави є його голова.

Як виглядає Анна Акопян, Фото: Getty Images

Жінка започаткувала фонд "Мій крок", щоб підтримувати проєкти у галузі культури, освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення. Також Ганна створила проєкт "Місто посмішок" для допомоги людям з онкологічними захворюваннями. У 2018 році Акопян для врегулювання конфлікту між Вірменією та Азербайджаном ініціювала рух "Жінки заради миру".

Нещодавно дружина Пашиняна потрапила до корупційного скандалу. Її звинуватили у крадіжці понад 3,4 мільйона доларів із фонду "Місто посмішок" через мережу підставних компаній.

Слід зазначити, що у 2023 році дружина прем’єр-міністра Вірменії відвідала Київ на запрошення першої леді України Олени Зеленської для участі у "Саміті перших леді та джентльменів". У ході візиту вона зустрілася із президентом України Володимиром Зеленським, а також передала гуманітарну допомогу нашій країні.

Анна Акопян у 2023 році відвідувала Київ, Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина алкоголіка Медведєва і що про неї відомо. Разом із Путіним вона хрестила дочку Медведчука.