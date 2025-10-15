Рус

"Всі ми трохи прем'єр Вірменії". TikTok Пашиняна підкорює мережу

Олена Руденко
Нікол Пашинян
Нікол Пашинян. Фото Колаж "Телеграф"

Політик знайшов свій дуже оригінальний стиль у соцмережах

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян публікує у TikTok кумедні короткі відео, які стали предметом для жартів. Ролики Пашиняна досить дивні, але в них є свій стиль.

Користувачі TikTok діляться відео Пашиняна, додаючи смішні підписи. Зазвичай прем’єр-міністр Вірменії просто сидить під якусь пісню (раз це була пісня російської співачки Земфіри "Прости меня моя любовь"), при цьому вираз його обличчя майже не змінюється. Подібних роликів у TikTok Пашиняна чимало.

Під публікаціями з перепостом відео Пашиняна користувачі залишають чимало коментарів. Попри те, що його ролики дуже прості, вони мають свою атмосферу, яка одночасно приваблює та смішить. Ось деякі з коментарів:

  • Ніколи не розумію, що відбувається у Пашиняна в тиктоках, але дуже вайбово
  • Всі ми трохи прем'єр-міністр Вірменії
  • Пашинян надто вайбовий для цього світу
  • Пашинян — це не людина, це стан душі

Раніше "Телеграф" розповідав, що Нікол Пашинян майже 30 років живе з журналісткою та громадським діячем Ганною Акопян. Пара не одружена офіційно, але виховує чотирьох дітей. Прем'єр Вірменії пояснив, чому свого часу він ухвалив рішення не одружуватися.

