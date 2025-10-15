"Всі ми трохи прем'єр Вірменії". TikTok Пашиняна підкорює мережу
Політик знайшов свій дуже оригінальний стиль у соцмережах
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян публікує у TikTok кумедні короткі відео, які стали предметом для жартів. Ролики Пашиняна досить дивні, але в них є свій стиль.
Користувачі TikTok діляться відео Пашиняна, додаючи смішні підписи. Зазвичай прем’єр-міністр Вірменії просто сидить під якусь пісню (раз це була пісня російської співачки Земфіри "Прости меня моя любовь"), при цьому вираз його обличчя майже не змінюється. Подібних роликів у TikTok Пашиняна чимало.
Під публікаціями з перепостом відео Пашиняна користувачі залишають чимало коментарів. Попри те, що його ролики дуже прості, вони мають свою атмосферу, яка одночасно приваблює та смішить. Ось деякі з коментарів:
- Ніколи не розумію, що відбувається у Пашиняна в тиктоках, але дуже вайбово
- Всі ми трохи прем'єр-міністр Вірменії
- Пашинян надто вайбовий для цього світу
- Пашинян — це не людина, це стан душі
