"Всі ми трохи прем'єр Вірменії". TikTok Пашиняна підкорює мережу

Політик знайшов свій дуже оригінальний стиль у соцмережах

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян публікує у TikTok кумедні короткі відео, які стали предметом для жартів. Ролики Пашиняна досить дивні, але в них є свій стиль.

Користувачі TikTok діляться відео Пашиняна, додаючи смішні підписи. Зазвичай прем’єр-міністр Вірменії просто сидить під якусь пісню (раз це була пісня російської співачки Земфіри "Прости меня моя любовь"), при цьому вираз його обличчя майже не змінюється. Подібних роликів у TikTok Пашиняна чимало.

Під публікаціями з перепостом відео Пашиняна користувачі залишають чимало коментарів. Попри те, що його ролики дуже прості, вони мають свою атмосферу, яка одночасно приваблює та смішить. Ось деякі з коментарів:

Ніколи не розумію, що відбувається у Пашиняна в тиктоках, але дуже вайбово

Всі ми трохи прем'єр-міністр Вірменії

Пашинян надто вайбовий для цього світу

Пашинян — це не людина, це стан душі

