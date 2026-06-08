Мінськ прагне нових угод

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з заступником голови Китаю Хань Чженом з усіх сил намагався улестити гостя та заручитись партнерськими відносинами. У своїх гучних промовах голова Білорусі не скромничав та не згадував президента Росії Володимира Путіна.

Як передають білоруські медіа, зустріч Лукашенка та Чжена відбулась 8 червня у Мінську. Головною темою їхньої розмови стало не тільки зміцнення партнерства, а й укладення нових торгівельних угод.

Спочатку у розмові з представником Китаю білоруський президент наголосив, що Мінськ не має жодних претензій до КНР та її політики, Білорусь продовжує дотримуватись укладених домовленостей. Згодом Лукашенко заявив, що "Китай завжди виходить за дужки" у питанні будь-яких переговорів.

В цьому контексті голова Білорусі і один-єдиний раз згадав Росію: "За будь-яких переговорів, з ким би не велися, з росіянами, європейцями чи з американцями, Китайська Народна Республіка завжди виводиться за дужки. І не підлягають наші відносини обговоренню навіть".

Також Лукашенко запропонував заступнику Сі Цзіньпіна не поспішати та ще побути в Білорусі. Він кілька разів казав, про покращення співпраці з Китаєм та підписання нових угод.

"Немає тієї сфери, яка не викликала б наш інтерес у КНР. Білорусь – найнадійніший друг і прихильник Китаю. Ви на нас можете розраховувати", — сказав Лукашенко.

Зазначимо, що з серпня 2020 року, коли люди в Білорусі вийшли на протест проти режима Лукашенка, той був дипломатично ізольований від більшості цивілізованих країн — одна Росія була його стабільним партнером. Останнім часом ж Лукашенко "повірив в себе" та почав налагоджувати відносини з іншими країнами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що штучний інтелект вже прикинув, скільки Лукашенку залишилось бути при владі в Білорусі.