Раптово підріс: Путіна осоромився через свій зріст на новому фото з Лукашенком

Візуальний розрив на кадрах породив нові питання

Російський глава Володимир Путін вкотре привертає увагу своїм зростом, який буквально тримають у таємниці. На фотографії, де він позує поруч із главою Білорусі Олександром Лукашенком та президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим, зріст Путіна візуально здається більше, ніж насправді.

Зазначимо, що глава Кремля досить часто виявляється в рази нижчим від відомих політиків. Деякі припускають, що він неабияк комплексує через свій зріст. Різні джерела називають від 152 см до 170 см, але найчастіше звучить цифра 168 см.

Зріст Лукашенка, згідно з відкритими джерелами, 182-185 см, а зріст Токаєва — 179 см. Однак дивлячись на фотографію складається враження, що Путін із ними чи не одного зросту. Наприклад, різниця з Лукашенком становить лише 6 сантиметрів. Хоча, виходячи з озвучених вище цифр, різниця має становити до 15 сантиметрів.

Різниця у зрості Путіна та Лукашенка. "Телеграф"

"Телеграф" вирішив поцікавитися у штучного інтелекту Gemini, що може створювати такий ефект — взуття, ракурс, постава або інша причина.

ШІ відзначає цікаву деталь — Токаєв, який стоїть поруч, також практично одного зросту з Лукашенком на фото.

Олександр Лукашенко та Касим-Жомарт Токаєв

Плечі Лукашенка на фотографіях лише трохи вищі за плечі Путіна. Великої різниці також не демонструє рівень очей. Але насправді глава Кремля навряд чи діставав би до носа чи підборіддя Лукашенка.

Порівняння зросту Путіна. Скріншот: "Телеграф"

Gemini пише, що є декілька причин такого явища:

Взуття. На зустрічах Путін нерідко використовує спеціалізоване взуття з масивною прихованою устілкою та невеликим зовнішнім підбором. Таким чином, його зріст може стати більшим на 5-8 см. Іноді це можна помітити за пропорціями його штанів, адже часто вони довгі і збираються складками.

Взуття Путіна

Ракурс та кадрування. Пропорції можуть згладжувати геометрія кадра та фокусна відстань.

Постава. Лукашенко на фотографіях часто сутулиться чи широко розставляє ноги. А Путін навпаки — витягується, щоб, мабуть, здаватися вищим.

Олександр Лукашенко та Володимир Путін

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Путін знову зганьбився з ім'ям президента Казахстану. Названо смішні варіанти, якими російський глава вже називав його раніше.