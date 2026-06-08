Минск стремится к новым соглашениям

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с замглавы Китая Хань Чжэном изо всех сил пытался обольстить гостя и заручиться партнерскими отношениями. В своих громких речах глава Беларуси не скромничал и не упоминал президента России Владимира Путина.

Как передают белорусские медиа, встреча Лукашенко и Чжэна состоялась 8 июня в Минске. Главной темой их разговора стало не только укрепление партнерства, но и заключение новых торговых соглашений.

Сначала в разговоре с представителем Китая белорусский президент подчеркнул, что Минск не имеет никаких претензий к КНР и ее политике, Беларусь продолжает придерживаться заключенных договоренностей. Впоследствии Лукашенко заявил, что "Китай всегда выходит за скобки" в вопросе любых переговоров.

В этом контексте глава Беларуси один-единственный раз вспомнил Россию: "При любых переговорах, с кем бы ни велись, с россиянами, европейцами или с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки. И не подлежат наши отношения даже обсуждению".

Также Лукашенко предложил заместителю Си Цзиньпина не торопиться и побыть еще в Беларуси. Он несколько раз говорил об улучшении сотрудничества с Китаем и подписании новых соглашений.

"Нет той сферы, которая бы не вызвала наш интерес в КНР. Беларусь – самый надежный друг и сторонник Китая. Вы на нас можете рассчитывать", — сказал Лукашенко.

Отметим, что с августа 2020 года, когда люди в Беларуси вышли на протест против режима Лукашенко, он был дипломатически изолирован от большинства цивилизованных стран — одна Россия была его стабильным партнером. В последнее время Лукашенко "поверил в себя" и начал налаживать отношения с другими странами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что искусственный интеллект уже прикинул, сколько Лукашенко осталось быть у власти в Беларуси.