Без прихованих мотивів ніяк. Чому Лукашенко запропонував Зеленському зустріч

Чи дійсно Білорусь хоче змінити сторону або це лише політична гра, пояснив Чорногор

Миротворчість самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка насправді обумовлена не спробами допомогти Україні. Адже білоруський лідер не готовий ставити на карту відносини з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це "Телеграфу" розповів Ярослав Чорногор — кандидат історичних наук, директор програми російських і білоруських студій Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Пояснюючи заяви Лукашенка про готовності їхати до Києва й зустрічатися з Володимиром Зеленським, Чорногор каже: "Він робить це для того, щоб підтвердити свою суб'єктність, бо щодо цього є великі сумніви, враховуючи його залежність від Володимира Путіна".

На думку експерта, тривале правління Лукашенка в Білорусі дає йому велику перевагу. Адже він має чудові політичні інстинкти стосовно утримання влади і існування у досить несприятливих для себе умовах.

"Він не настільки тоталітарний та агресивний як Путін — і намагається продати це світовій спільноті, яка з великим занепокоєнням спостерігає, скажімо, за режимами в КНДР чи Ірані. Ще одну проблему в міжнародних відносинах ніхто не хоче. Тому Лукашенко шукає в цьому світовому устрої своє місце", — додає Чорногор.

Нагадаємо, нещодавно Лукашенко заявив, що відкритий до переговорів із президентом Володимиром Зеленським і готовий для цього зустрітися "у будь-якій точці".

"Якщо він (Зеленський – ред.) хоче про щось поговорити, порадитися чи ще щось, будь ласка, ми відкриті для цього. У будь-якій точці — України, Білорусі — я готовий з ним зустрітися й обговорити проблеми білорусько-українських відносин", — сказав він.

