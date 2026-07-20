Цей прапор унікальний. Стяг якої країни кидає виклик традиціям та геометрії

Щоб хоч якось вписати непальский прапор у стандарти, зазвичай використовується білий фон

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Прапор Непалу — єдиний у світі прапор нестандартної форми. Він складається з двох об’єднаних трикутників.

Непал — це держава в Гімалаях у Південній Азії зі столицею Катманду. Прапор країни виглядає як два червоних трикутники, розташовані один над одним і облямовані синьою рамкою. Верхній трикутник менший і з’єднаний з нижнім нижньою лівою стороною. Завдяки цьому створюється форма, що нагадує два прапорці в одному, пише flag.ua.

На верхньому трикутнику зображений білий півмісяць зі зіркою над ним. Нижній прикрашає дванадцятикутне біле сонце.

Прапор Непалу. Фото: Цікаві факти

Прапор Непалу використовувався з 16 століття, а сучасна версія була офіційно затверджена в 1962 році. Цікаво, що конституція країни містить детальну інструкцію з 24 пунктів, з обчисленнями для визначення пропорцій і кутів. Висота прапора співвідноситься з шириною приблизно як 5:4, а вершини трикутників спрямовані вправо. Ліва сторона кріпиться на флагшток.

Щоб прапор був більш стандартним, його часто нашивають на білий прямокутник

Два трикутники мають кілька значень. Вони символізують дві династії, два головних гірських хребти Непалу, а також індуїзм і буддизм, що співіснують в країні.

Місяць на верхньому трикутнику символізує спокійний характер народу та прохолоду гір, а також асоціюється з королівською династією. Сонце в нижньому трикутнику символізує рішучість і світле майбутнє нації. Дванадцять променів — це дванадцять місяців року, що символізують повноту та безперервність. Поєднання Сонця і Місяця традиційно означає бажання, щоб Непал існував вічно.

Яскравий червоно-малиновий колір має бути відтінку квітки рододендрону, яка є національною квіткою Непалу. Синя облямівка на трикутниках означає чисте небо над Гімалаями.

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