Цей прапор унікальний. Стяг якої країни кидає виклик традиціям та геометрії
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Щоб хоч якось вписати непальский прапор у стандарти, зазвичай використовується білий фон
Прапор Непалу — єдиний у світі прапор нестандартної форми. Він складається з двох об’єднаних трикутників.
Непал — це держава в Гімалаях у Південній Азії зі столицею Катманду. Прапор країни виглядає як два червоних трикутники, розташовані один над одним і облямовані синьою рамкою. Верхній трикутник менший і з’єднаний з нижнім нижньою лівою стороною. Завдяки цьому створюється форма, що нагадує два прапорці в одному, пише flag.ua.
На верхньому трикутнику зображений білий півмісяць зі зіркою над ним. Нижній прикрашає дванадцятикутне біле сонце.
Прапор Непалу використовувався з 16 століття, а сучасна версія була офіційно затверджена в 1962 році. Цікаво, що конституція країни містить детальну інструкцію з 24 пунктів, з обчисленнями для визначення пропорцій і кутів. Висота прапора співвідноситься з шириною приблизно як 5:4, а вершини трикутників спрямовані вправо. Ліва сторона кріпиться на флагшток.
Два трикутники мають кілька значень. Вони символізують дві династії, два головних гірських хребти Непалу, а також індуїзм і буддизм, що співіснують в країні.
Місяць на верхньому трикутнику символізує спокійний характер народу та прохолоду гір, а також асоціюється з королівською династією. Сонце в нижньому трикутнику символізує рішучість і світле майбутнє нації. Дванадцять променів — це дванадцять місяців року, що символізують повноту та безперервність. Поєднання Сонця і Місяця традиційно означає бажання, щоб Непал існував вічно.
Яскравий червоно-малиновий колір має бути відтінку квітки рододендрону, яка є національною квіткою Непалу. Синя облямівка на трикутниках означає чисте небо над Гімалаями.
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