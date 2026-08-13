Один аркуш фольги вирішує головну проблему з холодильником: секрет, який економить години прибирання

Забудьте про плями на полицях і неприємний запах

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Невчасне прибирання залишків їжі та пролитих рідин — головна причина появи неприємних запахів і розводів на полицях холодильника. Через вологість і перепади температури такі плями швидко підсихають і в'їдаються в пластик, тому відтерти їх стає складніше з кожним днем.

Позбутися цієї проблеми допомагає лайфхак із фольгою. Цим способом поділилося видання Onet.

Спочатку холодильник потрібно ретельно вимити. Після цього необхідно застелити полиці холодильника вирізаною за розміром алюмінієвою фольгою.

Що це дає:

фольга стає додатковим захисним шаром між їжею та самою полицею;

Фото згенероване ШІ

будь-які краплі, крихти та розводи залишаються на фользі, а не на пластику;

замість миття всієї полиці достатньо зняти брудний шматок і покласти свіжий.

Цей лайфхак помітно скорочує частоту таких прибирань і економить час на щоденному догляді за холодильником, адже заміна шматка фольги займає буквально секунди. При цьому важливо врахувати, що використання фольги не скасовує генеральне прибирання холодильника. Раз на кілька тижнів необхідно мити полиці повністю.

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