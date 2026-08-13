Помідори на зиму без стерилізації та окропу: рецепт "Переверташів" здивує простотою

Холодний спосіб консервації

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Сезон заготовок на зиму завжди вимагає чимало часу та сил. Проте деякі рецепти дозволяють суттєво спростити цей процес. Помідори "Переверташі" — це справжня знахідка для тих, хто не хоче довго стояти біля гарячої плити, стерилізувати банки чи кілька разів заливати томати окропом.

Для цього рецепту використовується холодна вода та аспірин, який разом із оцтом забезпечує надійне зберігання консервації протягом усієї зими. Завдяки відсутності термічної обробки помідори не розварюються, не тріскаються та залишаються соковитими й пружними.

Як закрити помідори на зиму холодним способом, поділилася в Instagram блогерка Лариса Каплун.

Інгредієнти (на банку 3 літри)

Помідори — скільки увійде в банку (орієнтовно 1,5–1,8 кг);

Цибуля ріпчаста — 2–3 шт. середнього розміру;

Сіль — 2 ст. л.

Цукор — 4 ст. л.

Оцет 9% — 150 мл.

Аспірин — 3 таблетки

Вода холодна — близько 1,2–1,5 л.

Спосіб приготування:

Цибулю наріжте середніми кільцями. На саме дно банки викладіть перший шар цибулі. Потім щільно, але обережно, щоб не пошкодити шкірку, викладайте помідори. Робіть прошарки: цибуля – помідори – цибуля. Останнім шаром зверху обов'язково має бути цибуля. Прямо в банку поверх цибулі висипте сіль та цукор. Влийте 150 мл оцту. Таблетки аспірину краще злегка розтовкти ложкою на порошок і також всипати в банку. Залийте банку до самого верху холодною водою. Лийте воду невеликою цівкою, щоб вона встигала заповнювати всі порожнечі між томатами. Одразу ж закатайте банку залізною кришкою за допомогою ключа. Добре струсіть банку кілька разів у руках, щоб сіль, цукор та аспірин почали розчинятися. Після цього винесіть банку в прохолодне місце (погріб чи холодильник) і поставте її на кришку догори дном. У такому перевернутому положенні банки повинні стояти весь час зберігання.

Зберігати "Переверташі" потрібно виключно у холоді. В умовах теплої квартирної комори вони стояти не будуть. Смаку помідори набувають приблизно через 1,5–2 місяці.