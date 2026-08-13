"Золота" вода бʼє по кишені українців: у яких містах найдорожчий тариф

Де за кубометр доведеться віддати понад 100 грн

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В Умані після підвищення тарифів за воду та водовідведення доведеться платити 157,32 грн за кубометр. Така сума обурила українку, яка поскаржилася на нові ціни у Threads.

"Телеграф" розповість, у яких ще містах вартість води зросла, де тарифи перевищили 100 грн за кубометр та чому комунальні підприємства переглядають ціни.

Українку обурив тариф в Умані

Мешканка Умані опублікувала допис, у якому емоційно відреагувала на суму в платіжці.

"В мене тільки що відняло мову. Умань, як вам? Хотілось би написати речення із 10 матів без адекватних слів", — написала жінка.

Допис в Threads

У коментарях інші користувачі також обговорювали вартість комунальних послуг. Одна з коментаторок зазначила, що під час проживання в Іспанії платила за воду дешевше.

Коментарі в Threads

З 1 липня в Умані сукупний тариф на централізоване водопостачання та водовідведення становить 157,32 грн за кубометр. З цієї суми 79,488 грн припадає на водопостачання, а 78,84 грн — на водовідведення.

Саме Умань має найвищий тариф серед міст, наведених у переліку нових цін.

Де вода подорожчала найбільше

Як повідомляє "Мінфін", з 1 липня органи місцевого самоврядування в низці громад переглянули тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. У деяких містах ціни зросли більш ніж удвічі.

Серед найвищих тарифів:

Умань — 157,32 грн/куб. м;

— 157,32 грн/куб. м; Павлоград — 113,47 грн/куб. м замість 53,66 грн;

— 113,47 грн/куб. м замість 53,66 грн; Бердичів — 101,76 грн/куб. м;

— 101,76 грн/куб. м; Ужгород — 91,24 грн/куб. м;

— 91,24 грн/куб. м; Тернопіль — понад 87 грн/куб. м з ПДВ;

— понад 87 грн/куб. м з ПДВ; Вінниця — 81,01 грн/куб. м замість 25,62 грн;

— 81,01 грн/куб. м замість 25,62 грн; Івано-Франківськ — 66,05 грн/куб. м;

— 66,05 грн/куб. м; Кременчук — 64,07 грн/куб. м замість 31,80 грн;

— 64,07 грн/куб. м замість 31,80 грн; Черкаси — 56,71 грн/куб. м.

Де вода подорожчала найбільше. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

На Кіровоградщині підприємство "Дніпро-Кіровоград" пропонує встановити тариф на рівні 109,14 грн за кубометр, однак відповідне рішення ще не було ухвалене.

Найбільше зростання серед наведених прикладів — у Вінниці: тариф збільшився з 25,62 до 81,01 грн. У Павлограді ціна більш ніж подвоїлася.

Чому українці платитимуть більше

Рішення про нові тарифи зараз ухвалюють органи місцевого самоврядування. Раніше для більшості великих водоканалів ціни затверджувала НКРЕКП, однак після передачі відповідних повноважень питання перейшло до місцевої влади.

Комунальні підприємства пояснюють перегляд тарифів зростанням власних витрат. Зокрема, йдеться про здорожчання:

електроенергії;

пального;

реагентів;

ремонтних матеріалів;

оплати праці;

утримання об'єктів критичної інфраструктури.

Чому зростають тарифи. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

У водоканалах також наголошують, що в багатьох містах тарифи для населення не переглядалися з 2022 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українцям загрожує підвищення цін на ще дві послуги.