Этот флаг уникален. Знамя какой страны бросает вызов традициям и геометрии
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Чтобы хоть как-то вписать непальский флаг в стандарты, обычно используется белый фон
Флаг Непала – единственный в мире флаг нестандартной формы. Он состоит из двух соединенных треугольников.
Непал – это государство в Гималаях в Южной Азии со столицей Катманду. Флаг страны выглядит как два красных треугольника, расположенных друг над другом и окаймленных синей рамкой. Верхний треугольник меньше и соединен с нижней левой стороной. Благодаря этому создается форма, напоминающая два флажка в одном, пишет flag.ua.
На верхнем треугольнике изображен белый полумесяц со звездой над ним. Нижний украшает двенадцатиконечное белое солнце.
Флаг Непала использовался с 16 века, а современная версия была официально утверждена в 1962 году. Интересно, что конституция страны содержит подробную инструкцию из 24 пунктов, с вычислениями для определения пропорций и углов. Высота флага соотносится с шириной примерно 5:4, а вершины треугольников направлены вправо. Левая сторона крепится на флагшток.
Два треугольника имеют несколько значений. Они символизируют две династии, два главных горных хребта Непала, а также сосуществующие в стране индуизм и буддизм.
Луна на верхнем треугольнике символизирует спокойный характер народа и прохладу гор, а также ассоциируется с королевской династией. Солнце в нижнем треугольнике символизирует решительность и светлое будущее нации. Двенадцать лучей – это двенадцать месяцев года, символизирующие полноту и непрерывность. Сочетание Солнца и Луны обычно означает желание, чтоб Непал существовал вечно.
Яркий красно-малиновый цвет должен быть оттенка цветка рододендрона, являющегося национальным цветком Непала. Синяя кайма на треугольниках означает чистое небо над Гималаями.
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