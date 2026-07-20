Этот флаг уникален. Знамя какой страны бросает вызов традициям и геометрии

Чтобы хоть как-то вписать непальский флаг в стандарты, обычно используется белый фон

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Флаг Непала – единственный в мире флаг нестандартной формы. Он состоит из двух соединенных треугольников.

Непал – это государство в Гималаях в Южной Азии со столицей Катманду. Флаг страны выглядит как два красных треугольника, расположенных друг над другом и окаймленных синей рамкой. Верхний треугольник меньше и соединен с нижней левой стороной. Благодаря этому создается форма, напоминающая два флажка в одном, пишет flag.ua.

На верхнем треугольнике изображен белый полумесяц со звездой над ним. Нижний украшает двенадцатиконечное белое солнце.

Флаг Непала. Фото: Интересные факты

Флаг Непала использовался с 16 века, а современная версия была официально утверждена в 1962 году. Интересно, что конституция страны содержит подробную инструкцию из 24 пунктов, с вычислениями для определения пропорций и углов. Высота флага соотносится с шириной примерно 5:4, а вершины треугольников направлены вправо. Левая сторона крепится на флагшток.

Чтобы флаг был более стандартным, его часто нашивают на белый прямоугольник

Два треугольника имеют несколько значений. Они символизируют две династии, два главных горных хребта Непала, а также сосуществующие в стране индуизм и буддизм.

Луна на верхнем треугольнике символизирует спокойный характер народа и прохладу гор, а также ассоциируется с королевской династией. Солнце в нижнем треугольнике символизирует решительность и светлое будущее нации. Двенадцать лучей – это двенадцать месяцев года, символизирующие полноту и непрерывность. Сочетание Солнца и Луны обычно означает желание, чтоб Непал существовал вечно.

Яркий красно-малиновый цвет должен быть оттенка цветка рододендрона, являющегося национальным цветком Непала. Синяя кайма на треугольниках означает чистое небо над Гималаями.

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