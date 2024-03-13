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Викид зі Сонця кудись подівся: чи чекати на магнітні бурі до кінця тижня

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Космос
Космос. Фото Відкриті джерела

Зірка поки притихла

Викид корональної маси (СМЕ), що вилетів у космос через сонячний вибух від плями AR3599, не спричинив магнітну бурю.

Як повідомили на сайті Meteoprog, протягом 24 годин сонячна активність була на низькому рівні й на світилі відбулось 4 спалахи класу С. Такі вибухи ніяк не впливають на нашу планету.

За словами астросиноптиків, протягом середи не очікується будь-яке геомагнітне коливання, але ймовірність малого геомагнітного шторму складає 5%, а великого — 1%.

Вони також додають, що на світилі 13 березня можуть відбутись спалах класу-М з ймовірністю 20%, а класу-Х — 5%.

Варто зауважити, що спалахи згруповані відповідно до їхньої сили. Найменші називаються В-спалахами, за ними йдуть С-спалахи, а потім М-спалахи. Найпотужнішим класом сонячних спалахів є Х-спалахи.

Магнітні бурі на Землі протягом 13-17 березня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, що до кінця поточного тижня будь-якого хвилювання вище 3 балів чекати не варто.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в більшості містах України мають завершитись опади.

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#Прогноз #Магнітні бурі #Графік