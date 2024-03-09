До початку періоду ретроградного Меркурія залишилося недовго: що це таке і чи впливає він на людей

До кінця року буде ще три періоди ретроградного Меркурія

2024 року жителі нашої планети можуть ще тричі спостерігати явище ретроградного Меркурія. А до найближчого з них залишилося менш як місяць.

"Телеграф" розповідає про те, коли на нього чекати, а також що це за явище і чи може воно впливати на людей.

Згідно з астрономічним календарем перший період спостерігався з 16 грудня 2023 року по 2 січня 2024 року, а наступний відбудеться у квітні. Тобто, тим, хто хоче подивитися це явище, варто запам’ятати наступні дати:

1 квітня – 24 квітня 2024 року;

4 серпня – 27 серпня 2024 року;

25 листопада – 15 грудня 2024 року.

Ретроградний рух планет це оптична ілюзія, внаслідок якої вони нібито рухаються зоряним небом зі сходу на захід, а не як звичайно із заходу на схід. Для Меркурія явище циклічне і в середньому за рік, можна спостерігати три таких періоди в середньому по три тижні кожен.

Попри те, що воно виникає часто, з Землі його побачити дуже важко, оскільки Меркурій знаходиться надто близько до Сонця. Тобто на небі він з’являється лише на заході або перед світанком, а ось у денний час доби дивитися в бік нашої зірки буде не найкращою задумкою.

Відповідно до різних псевдонаукових ідей, на кшталт астрології, ретроградний Меркурій може якимось чином впливати на життя людини, проте це ніколи не було виявлено чи доведено експериментами. Ця планета надто маленька, щоб вчиняти якийсь гравітаційний вплив на Землю, а тому будь-які спроби пов’язати його з якимись персональними невдачами є не більш ніж забобонами та самопереконуванням.

"Якщо людина знає, що Меркурій зараз у ретроградному стані, і вірить, що планета впливає на людей, вона з більшою ймовірністю пояснить, наприклад, свою сварку з партнером нещасним ретроградом, а не власною поведінкою", — пояснила це явище керівник програми громадського спостереження планетарію Адлера (Чикаго) Мішель Ніколс.

Як повідомлялося раніше, любителям астрономії не варто пропускати ніч із 9 на 10 березня. У цей період можна побачити одразу 110 об’єктів із космосу — галактик, туманностей, зоряних скупчень.