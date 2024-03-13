Выброс из Солнца куда-то делся: ждать ли магнитных бурь до конца недели

Звезда пока притихла

Выброс корональной массы (СМЕ), вылетевший в космос из-за солнечного взрыва от пятна AR3599, не повлек за собой магнитную бурю.

Как сообщили на сайте Meteoprog, в течение 24 часов солнечная активность была на низком уровне и на светиле произошло 4 вспышки класса С. Такие взрывы никак не влияют на нашу планету.

По словам астросиноптиков, в среду не ожидается какое-либо геомагнитное колебание, но вероятность малого геомагнитного шторма составляет 5%, а большого – 1%.

Они также добавляют, что на светиле 13 марта может произойти вспышка класса-М с вероятностью 20%, а класса-Х — 5%.

Следует заметить, что вспышки сгруппированы в соответствии с их силой. Самые маленькие называются В-вспышками, за ними следуют С-вспышки, а затем М-вспышки. Самым мощным классом солнечных вспышек есть Х-вспышки.

Магнитные бури на Земле в течение 13-17 марта

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, что до конца текущей недели любого волнения выше 3 баллов ждать не стоит.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в большинстве городов Украины должны завершиться осадки.