Викид зі Сонця вже прямує до Землі: якої потужності прогнозується магнітна буря

Це може відбутись вже у середу

Викид корональної маси (СМЕ), який вилетів у космос два дні тому, може завдати геомагнітного шторму. Його створив сонячний спалах від плями AR3599.

Як повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather, посилаючись на модель NASA, такий СМЕ може спричинити незначну магнітну бурю класу G1. Це, ймовірно, відбудеться 13 березня.

Водночас вчені зауважують, що найбільша сонячна пляма 25-го циклу AR3950, якої не було видно протягом двох тижнів, наразі можна побачити з Марсу.

Спостереження марсохода NASA Perseverance підтверджують, що сонячна пляма дуже велика і, можливо, активна.

"Виходячи з руху сонячної плями на цих зображеннях, вона повинна знову з’явитися на земній стороні Сонця приблизно 14 березня", — каже Чилійський астроном Патрісіо Леон.

Магнітні бурі на землі протягом 12-17 березня 2024

За даними графіку сонячної активності, який було оновлено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, коли чекати на бурі чи збурення протягом цього тижня.

Протягом 12-17 березня не передбачається будь-якого магнітного коливання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли та в які міста України увірвуться морози.