Послання про вторгнення загарбників віком понад три тисячі років: вчені розшифрували глиняну табличку

Вона перебуває чи не в ідеальному стані

Археологи знайшли та розшифрували глиняну табличку віком 3300 років. Табличка, яка розміром із долонь, була знайдена Кіміосі Мацумурою з Японського інституту анатолійської археології в руїнах хетського міста Бюклюкале, неподалік від Анкари, Туреччина.

За інформацією Arkeonews, ця табличка описує катастрофічне вторгнення до чотирьох міст Хетської імперії під час громадянської війни. Ймовірно, це сталося у спробі підтримати одне з ворогуючих угруповань.

Раніше під час розкопок у Бюклюкале знаходили лише розбиті глиняні таблички, але ця знаходиться у майже ідеальному стані. Науковці припускають, що Бюклюкале могло бути важливим хетським містом і навіть королівською резиденцією, подібною до Хаттуши, столиці хетів.

Стародавня глиняна табличка

Згідно з перекладом Марка Відена, доцента давніх близькосхідних мов в Університетському коледжі Лондона, перші шість рядків клинопису на табличці говорять хетською мовою про те, що чотири міста, включаючи столицю Хаттусу, перебувають у катастрофі. Решта 64 рядки — молитва хурритською мовою з проханням про перемогу.

Хети використовували хуррітську мову для релігійних церемоній, розповів Мацумура, і схоже, що табличка є записом священного ритуалу, що здійснюється хетським царем. За словами Мацумури, мова все ще погано вивчена, і фахівці витратили кілька місяців, намагаючись зрозуміти значення напису.

Хетська імперія розпалася на початку 12 століття з різних причин, включаючи громадянську війну, зміну клімату та загарбників, таких як народи моря, каски, фрігійці та мікенські греки, які розширювали кордони Хатті. Утім, схоже, що вторгнення, про яке свідчить табличка, не має нічого спільного з кінцем Хетської імперії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що археологи виявили верхню частину статуї Рамзеса II. Вона повністю відповідає нижній частині, яка була знайдена 1930 року.