Потенційне життя на супутниках Сатурна та Марса - вчені зробили несподіване відкриття

Визначне дослідження відбулося в Антарктиці

Учені зробили дослідження, яке може доводити потенційну наявність життя на супутниках Сатурна — Енцелад і Юпітера — Європа. Це сталося завдяки вивченню Антарктики.

Як повідомляє Space, товщина крижаних оболонок, що вкривають океанічні супутники нашої Сонячної системи, може дати підказки про те, чи можуть ці загадкові тіла бути придатними для життя. Вчені вважають, що процес, який спостерігається в антарктичних шельфових льодовиках, має відбуватися також на Європі та Енцеладі.

Що може передувати наявності життю на цих супутниках

Справа в тому, що Енцелад та Європа вкриті товстим шаром льоду, під яким ховаються величезні океани. Деякі з цих океанів можуть мати умови, сприятливі для виникнення живих організмів. Ці світи вважаються одними з найбільш вірогідних тіл у Сонячній системі для існування життя за межами Землі. Однак, через товщину льоду, яка сягає приблизно 16 км, виявити це життя надзвичайно складно.

Дослідження, проведене під керівництвом науковців з Корнельського університету, було натхненне вимірюваннями крижаних шельфів в Антарктиді. Ці вимірювання, виконані підводними роботами, дозволили проаналізувати зв'язок між варіаціями товщини льоду і температурою води під льодом.

Якби такі вимірювання можна було проводити з орбіти Землі, можливо, вони могли б дати уявлення про зв'язок між крижаною корою океанічних світів за межами нашої планети і підстилаючими океанами в межах нашої планети. Це, в свою чергу, може дати деякі підказки про потенційну придатність цих світів для життя.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що NASA пропонує радикальний план боротьби зі зміною клімату. Для цього будуть задіяні літаки та чимало льоду.