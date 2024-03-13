Марс вызывает потепление Земле: что выяснили ученые

Марс периодически толкает Землю ближе к Солнцу

Ученые, которые изучают Марс, в последнее время не устают удивлять новыми фактами об этой планете. Они установили, что соседняя планета имеет достаточно сильное влияние на Землю, чтобы менять ее климат.

Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Сиднея и Университета Сорбонна, обнародованного в журнале Nature Communications.

Они собрали данные из сотен мест по всему миру, чтобы получить данные за последние 65 миллионов лет, и обнаружили, что глубоководные течения за прошедшее время неоднократно переживали периоды усиления и ослабления. В среднем это происходит каждые 2,4 миллиона лет.

В периоды усиления течений возникают гигантские водовороты, которые способны достать до самых глубоких частей океана и частично разрушить отложения, созданные в более спокойные периоды.

Анализ этих течений показал, что их возникновение синхронизируется с периодами наиболее сильного гравитационного воздействия Марса на Землю.

"Гравитационные поля планет Солнечной системы взаимодействуют, и этот резонанс изменяет эксцентриситет планет – меру того, насколько они близки к их круговым орбитам", — говорят ученые.

Этот резонанс приближает Землю чуть ближе к Солнцу и тем самым становится более подвержена солнечному излучению, а следовательно сильнее нагревается.

Авторы нового исследования использовали спутниковые данные для составления карты накопления отложений на дне океана за десятки миллионов лет. Они обнаружили, что в геологических записях были пробелы, то есть в эти периоды отложения переставали накапливаться. Они полагают, что это может быть связано с более сильными океанскими течениями в результате более теплой погоды, вызванной гравитационным влиянием Марса на Землю.

Результаты их исследования подтверждают идею о том, что космические тела вроде звезд и ближайших планет могут влиять на климат Земли, однако они подчеркивают, что нынешнее потепление все же связано с деятельностью человека, а не с гравитацией Марса.

Как сообщалось ранее, ученые установили, что спутники Марса Фобос и Деймос появились вследствие столкновения планеты с крупной ледяной кометой.