Сховатися не вийде? Як у 2025 році вручатимуть повістки

За ігнорування повісток можна нарватися на штраф і не тільки

У 2025 році в Україні продовжується мобілізаційний процес, і військовозобов’язані чоловіки можуть отримувати повістки з різними цілями. Законодавством визначено чіткі правила вручення повісток, а також відповідальність за їх ігнорування.

"Телеграф" розповідає, для чого чоловікам вручають повістки. Є декілька видів документів від ТЦК та СП.

Повістка для уточнення даних

Це документ, який викликає громадянина до ТЦК для оновлення його персональної інформації: місця проживання, стану здоров’я, сімейного стану тощо. Метою є ведення актуального військового обліку, і вона не означає негайного призову.

Такі повістки можуть виписувати не лише в ТЦК та СП, а й будь-де. Найчастіше їх вручають у громадських місцях, на вулиці, блокпостах тощо.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)

Цей тип повістки передбачає обов’язковий медичний огляд для оцінки придатності громадянина до військової служби. За результати ВЛК громадянина можуть призвати на службу або записати у військовий резерв.

Мобілізаційне розпорядження або бойова повістка

Це серйозний документ, який викликає військовозобов’язаного для негайного призову до лав ЗСУ. У ньому зазначено точну дату, час і місце, куди необхідно з’явитися для вступу на службу.

Мобілізаційне розпорядження можуть виписати лише після проходження ВЛК, де громадянина мають визнати придатним до військової служби.

Зазначимо, що за ігнорування "бойової" повістки передбачено кримінальну відповідальність.

Як вручають повістки

Згідно з українським законодавством, повістку можуть вручити особисто в руки за місцем проживання, роботи або навчання. Вона вважається дійсною, якщо вручена під підпис.

Також повістки можуть відправляти поштою. Документ обов'язково надсилають рекомендованим листом. У цьому випадку повістку мають вручати особисто отримувачу, але не залишати у поштовій скриньці.

У рекомендованому листі зазначаються:

ПІБ отримувача;

дані військового комісара;

інформація про вміст листа;

штрих-кодовий ідентифікатор для відстеження.

Варто зазначити, що повістка надіслана поштою вважатиметься врученою навіть тоді, коли адресат не забрав її з відділення або відмовився від неї .

Що робити після отримання повістки

Громадянин повинен з’явитися до ТЦК у вказаний у повістці час. У разі неможливості явки необхідно заздалегідь повідомити про причини та надати підтверджуючі документи, наприклад:

довідку про перебування на стаціонарному лікуванні;

свідоцтво про смерть близької людини;

підтвердження наслідків стихійного лиха.

Відповідальність за ігнорування повістки

Якщо військовозобов’язаний не виконав вимоги, вказані у повістці, передбачено штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. У разі повторного ігнорування можливе оголошення особи в розшук.

Раніше "Телеграф" писав, за яких умов ТЦК може подати у розшук військовозобов'язаного. Це стосується чоловіків віком від 25 до 60 років, які не виконують встановлені законом обов’язки.