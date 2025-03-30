"Його терпіння закінчується": президент Фінляндії розповів цікаве після зустрічі з Трампом

Президент Фінляндії сім годин грав у гольф із Трампом

У США розробляють нові санкції проти Росії на випадок, якщо вона відмовиться укладати угоду щодо припинення вогню з Україною. При цьому терпіння президента Дональда Трампа "добігає кінця".

Про це розповів президент Фінляндії Олександр Стубб після своєї зустрічі з Трампом у його гольф-клубі у Флориді. Його слова наводить фінське видання Yle.

За його словами, перед поїздкою він провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським і рядом європейських лідерів, включаючи президента Франції Еммануеля Макрона. Стубб зазначив, що під час неформальної зустрічі Трамп питав його, чи можна довіряти Володимиру Путіну. Президент Фінляндії на це запитання відповів негативно.

При цьому він запропонував президенту США встановити дедлайн щодо досягнення угоди про припинення вогню. Стубб зазначив, що 20 квітня було б гарною датою для цього.

"Чому 20 квітня? Тому що потрібен крайній термін. Тому що в цей день Великдень. І тому, що президент Трамп перебуває при владі вже близько трьох місяців", — сказав він.

За його словами, як заходи дотримання режиму припинення вогню в США розробляють пакет санкцій, а терпіння Трампа добігає кінця.

"Він дуже незадоволений діями Росії, її інтригами та затягуванням термінів припинення вогню. Я сам намагався пояснити, що це абсолютно нормальна поведінка росіян. Спочатку вони про щось домовляються, а потім знову ставлять умови", — сказав фінський лідер.

При цьому Стубб наголосив, що сам бачив частину проєкту можливих санкцій і впевнений, що у разі їхнього прийняття "ми підемо досить далеко". Президент Фінляндії додав, що має намір у понеділок провести зустріч із Макроном, а також прем’єром Британії Кіром Стармером та з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, щоб розповісти їм про розмову з Трампом. До того ж увечері 30 березня Стубб провів розмову із Зеленським.

" Україна готова максимально змістовно та швидко працювати з американськими партнерами заради наближення миру. Є однакове розуміння, що припинення вогню має бути безумовним і надійним. Тільки Росія продовжує шукати приводи, щоб затягнути війну ще більше", — повідомила пресслужба українського президента.

Як повідомлялося раніше, 30 березня з’явилася інформація про те, що Трампа дуже розлютила поведінку Путіна в контексті небажання йти на припинення вогню. Через це він пригрозив запровадити мита проти її нафтової промисловості.