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"На прицілі" у ТЦК: кого з українців у квітні мобілізуватимуть в першу чергу

Автор
Денис Подставной
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Мобілізація в Україні продовжується
Мобілізація в Україні продовжується. Фото Колаж "Телеграфу"

У військових є підвищений попит на цих

В Україні продовжується загальна мобілізація. А це означає, що багато наших співвітчизників у квітні продовжуватимуть отримувати повістки від ТЦК.

"Телеграф" розповідає про те, хто у квітні 2025 року може бути мобілізований в першу чергу. Насамперед варто зазначити, що військове керівництво України вже не раз інформувало, що для доукомплектації армії передусім потрібні люди з бойовим досвідом.

Крім цього серед військових є підвищений попит на низку фахівців. Можна припустити, у таких громадян вищий шанс отримати повістку в першу чергу.

Представник МОУ Дмитро Лазуткін раніше вже казав, що армія найбільше потребує:

  • операторів БПЛА;
  • айтівців;
  • водіїв;
  • стрільців;
  • розвідників.

Раніше ми писали про те, хто не підлягає заклику у квітні. Так, наприклад, з деякими недугами можна отримати відстрочку.

Також "Телеграф" розповідав про те, які категорії українців можуть втратити броню від мобілізації вже наступного місяця, якщо не виконають необхідних умов.

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#Україна #Війна #Мобілізація