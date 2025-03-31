"На прицілі" у ТЦК: кого з українців у квітні мобілізуватимуть в першу чергу
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У військових є підвищений попит на цих
В Україні продовжується загальна мобілізація. А це означає, що багато наших співвітчизників у квітні продовжуватимуть отримувати повістки від ТЦК.
"Телеграф" розповідає про те, хто у квітні 2025 року може бути мобілізований в першу чергу. Насамперед варто зазначити, що військове керівництво України вже не раз інформувало, що для доукомплектації армії передусім потрібні люди з бойовим досвідом.
Крім цього серед військових є підвищений попит на низку фахівців. Можна припустити, у таких громадян вищий шанс отримати повістку в першу чергу.
Представник МОУ Дмитро Лазуткін раніше вже казав, що армія найбільше потребує:
- операторів БПЛА;
- айтівців;
- водіїв;
- стрільців;
- розвідників.
Раніше ми писали про те, хто не підлягає заклику у квітні. Так, наприклад, з деякими недугами можна отримати відстрочку.
Також "Телеграф" розповідав про те, які категорії українців можуть втратити броню від мобілізації вже наступного місяця, якщо не виконають необхідних умов.