Трамп та Стармер обговорили ситуацію в Україні: про що вдалося домовитися

Стармер розповів Трампу про дискусії та рішення третього саміту "Коаліції охочих" у Парижі 27 березня

Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер 30 березня обговорили ситуацію в Україні під час телефонної розмови. Вони домовилися продовжувати тиск на мешканця Кремля Володимира Путіна та Росію, щоб примусити Кремль сісти за стіл переговорів.

Про це сказано на сайті уряду Британії. Зазначається, що першою темою обговорення Стармера та Трампа були економічні дискусії: обидві сторони домовилися поглиблювати економічну співпрацю.

Окрім цього, багато часу було присвячено Україні. Зокрема, Стармер розповів Трампу про дискусії та рішення третього саміту "Коаліції охочих" у Парижі 27 березня. Також обидві сторони погодилися із тим, що потрібно продовжувати тиск на Путіна з метою змусити його піти на справедливий мир в Україні.

Зазначимо, розмова пройшла на тлі того, що Трампа "дуже сильно розлютили" коментарі Володимира Путіна про "необхідність усунення від влади" президента України Володимира Зеленського. Тепер голова Білого дому погрожує вдарити по російській нафтовій галузі.

Щобільше, президент Фінляндії Александер Стубб після зустрічі з Трампом сказав, що в США вже розробляють нові санкції проти Росії на випадок, якщо вона відмовиться укладати угоду щодо припинення вогню з Україною. При цьому він підтвердив, що терпіння президента Трампа "добігає кінця".

При цьому американські економісти вважають, що Трамп наразі не здатний примусити Путіна сісти за стіл переговорів та припинити війну в Україні на прийнятних для Києва умовах. Кажучи мовою самого Трампа, у Білого дому "немає карт" і йому терміново потрібен спосіб "покращити руку США". Такий спосіб існує: він або допоможе припинити війну, або допоможе США отримати багато грошей, зазначають вони. Трампу запропонували простий та вигідний план, як припинити війну в Україні.