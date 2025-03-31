У Мурманську невідомий кілька годин стріляв по росіянах: чи вдалося його знешкодити (відео)

Про загиблих внаслідок стрілянини не повідомлялося, особа стрільця також наразі не встановлена, як і мотиви його дій

У російському місті Мурманськ ввечері 30 березня невідомий відкрив стрілянину по росіянах з даху багатоповерхового будинку. В нього було щонайменше дві одиниці зброї, він вів вогонь понад дві години, перш ніж до стрільця вдалося дістатися силовикам.

Про це повідомили російські інформаційні канали. Губернатор Мурманської області Андрій Чибіс підтвердив стрілянину та заявив, що силовики працюють над знешкодженням невідомого.

Попередньо відомо, що стріляли з даху гуртожитку в районі Кольського проспекту, біля центру Мурманська. Очевидці заявили про щонайменше 20 пострілів з гвинтівки, або з мисливського карабіна. Зазначається, що спецпідрозділи довго намагалися штурмувати дах багатоповерхівки, проте вони зіткнулися з проблемою – вихід на дах був один, та й той намертво заблокований. Врешті-решт їм вдалося дістатися даху та "знешкодити" стрільця – невідомо, чи його вбили, або ж просто затримали.

Відомо про постраждалих через стрілянину, та про розбиті вікна у квартирах та автомобілях, оскільки невідомий в першу чергу розстрілював росіян, які були на балконах та біля віконних отворів, а також біля автомобілів; після прибуття силовиків він переніс вогонь на них та перебігав від карабіна до карабіна, через що спецназівці довго не могли підійти до будинку. Про загиблих внаслідок стрілянини не повідомлялося, особа стрільця також наразі не встановлена, як і мотиви його дій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Польщі таксист стріляв в молоду українку, бо вона поскаржилась на його поведінку. Також 26 березня сталася стрілянина в Оболонському районі Києва. Невідомий вистрілив у місцевого мешканця, його госпіталізували у тяжкому стані.