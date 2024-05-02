Як виглядала жінка-неандерталець 75 тисяч років тому: вчені склали 200 частинок черепа заради цього фото

Вченим знадобилося кілька років, щоб відтворити зовнішність нашого предка

Вчені відновили портрет жінки-неандертальця середнього віку, яка жила 75 тисяч років тому. Вона була похована у печері Шанідар у горах Загрос у Курдистані на півночі Іраку.

Про це повідомляє Daily Mail. Скелет, який знайшли під осадовими породами, назвали на честь місця поховання — Шанідар З.

Останки жінки-неандертальця були виявлені ще у 2018 році групою археологів із Кембридзького університету та Ліверпульського університету імені Джона Мурса. Тоді череп був сплющений приблизно до 2 см завтовшки. Вчені висловили припущення, що після смерті голову жінки розбив каменепад. Їм довелося зібрати понад 200 уламків черепа, щоб відновити його первісну форму.

Обличчя Шанідар З було відтворено у рамках нового документального фільму Netflix "Таємниці неандертальців". Доктор Емма Помрой, палеоантрополог із факультету археології Кембриджа, сказала, що черепи неандертальців та сучасних людей виглядають дуже по-різному.

"Черепа неандертальців мають величезні надбрівні дуги та відсутність підборіддя, а також середню частину обличчя, що виступає, що призводить до більш видатних носів. Але відтворене обличчя припускає, що в житті ці відмінності не були настільки різкими. Можливо, легше побачити, як сталося схрещування між нашими видами, оскільки майже кожен із людей, які живуть сьогодні, все ще має ДНК неандертальців", — сказала вона.

Щоб визначити стать черепа, довелося покладатися на секвенування білків зубної емалі, оскільки кістки тазу не знайшли. Так вчені з’ясували, що череп належав жінці віком близько 45 років. За мірками того часу жінка довго прожила.

Відновлений череп було відскановано та надруковано на 3D-принтері, що лягло в основу реконструйованої голови, щоб оголити обличчя.

Поруч із черепом археологи виявили мікроскопічні сліди обвугленої їжі: дикого насіння, горіхів та трав. Це дозволило припустити, що неандертальці готували їжу у присутності своїх мерців.

"Тіло Шанідара З перебувало на відстані витягнутої руки від живих людей, які готували на вогні та їли. Для цих неандертальців, схоже, не існувало чіткого поділу між життям та смертю. Ми бачимо, що вони поверталися в одне конкретне місце, щоб поховати своїх мерців. Між ними можуть бути десятиліття або навіть тисячі років", — сказала доктор Емма Помрой.

Вважають, що неандертальці вимерли приблизно 40 тисяч років тому, тому відкриття нових останків дуже рідкісні.

Печера Шанідар

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