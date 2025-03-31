Трамп налаштований піти на третій президентський термін: чи законно це взагалі

Кількість президентських термінів для однієї особи обмежує 22-га поправка до Конституції США – тільки два. Схоже, Трамп готовий порушити Конституцію

Президент США Дональд Трамп серйозно налаштований на те, щоб піти на третій президентський термін. Він заявив, що нібито існують "методи", які дозволять йому залишитися на президентській посаді після 2028 року та наголосив, що "він не жартує".

Про це Трамп заявив в інтерв'ю NBC News 30 березня. Він сказав, що нібито "багато людей" хочуть третього терміну для президента, але зараз він, мовляв, зосереджений на поточних справах.

"Багато людей хочуть, щоб я це зробив. Але в основному я кажу їм, що у нас попереду довгий шлях, ви знаєте, це дуже ранній період для адміністрації. Мені подобається працювати", – заявив Трамп.

Говорячи про можливість піти на третій термін, Трамп сказав, що нібито зарано про це думати, але додав, що "є методи, за допомогою яких ви можете це зробити". Він підтвердив, що один з методів – це перемога на наступних президентських виборах віцепрезидента Джей Ді Венса, який потім просто передав би цю посаду Трампу: немає закону, який забороняв би таке "рокірування". Трамп додав, що є й інші способи, проте відмовився про них говорити.

При цьому зараз кількість президентських термінів для однієї особи обмежує 22-га поправка до Конституції США, згідно з якою ніхто не може бути президентом більше, ніж два рази. Для Трампа це другий президентський термін – тобто можливість балотуватися ще раз для нього закрита. Проте трампісти вже шукають шляхи, як обійти цю заборону – зокрема, на початку січня конгресмен від Республіканської партії Енді Оглз запропонував змінити Конституцію країни заради того, щоб дозволити президенту США Дональду Трампу балотуватися на цю посаду ще раз. Він мотивував свою пропозицію тим, що країні нібито потрібне "сміливе керівництво, якого так потребує наша нація".

Зазначимо, у популярному американському серіалі "Громадянська війна" (Civil War, також відомий, як "Повстання штатів") громадянська війна в США починається після того, як чинний президент грубо порушує Конституцію: він розганяє ФБР (що свого часу грозився зробити Трамп), наказує застосувати військових проти протестуючих американців (на чому наполягав Трамп під час протестів BLM), та врешті-решт приймає рішення піти на третій президентський термін, що прямо заборонено головним законом країни. Рішення президента призводить до політичної кризи та тотальної громадянської війни, внаслідок якої США залиті кров'ю та розколоті, Вашингтон взятий штурмом, а самого лідера країни розстрілюють в Овальному кабінеті повстанці.