Разные виды любви не помеха: ученые узнали, когда люди впервые скрестились с неандертальцами

История отношений двух видов оказалась более насыщенной чем считалось ранее

Ранее считалось, что современные люди после прихода в Европу уничтожили живших там неандертальцев, но все больше исследований показывает, что на истину это не похоже. Похоже, что наши предки не особо-то и видели разницу между ими и собой, а потому часто вступали в межвидовые половые связи.

Об этом говорится в новом и пока еще не прошедшем рецензирование исследовании, размещенном в журнале bioRxiv. Эту теорию подтверждает то, что гены неандертальцев встречаются у большинства ныне живущих людей.

Согласно подсчетам во всех ныне живущих неафриканских людей есть от 1 до 4% генов, которые достались в наследство от неандертальцев. Поэтому ученым стало интересно было узнать когда же наши предки решили "пойти во все тяжкие" и решили более тщательно исследовать историю межвидового распутства.

Для этого они проанализировали геном 59 особей нашего вида, которые проживали от 45 тысяч до 2,2 тысячи лет назад и сравнили их геном с геномом 275 современных людей из разных уголков мира.

Оказалось, что для 16 древних людей, живших в промежутке от 40 до 20 тысяч лет назад приток генов неандертальцев происходил от 950 до 321 поколения до их жизни. Таким образом они установили, что в первые половые связи с неандертальцами наши предки начали вступать около 47 тысяч лет назад и делали это на протяжении почти 7 тысяч лет. Примечательно, что последние контакты примерно совпадают со временами полного исчезновения неандертальцев.

Стоит отметить, что в человеческой ДНК неандертальские гены встречаются не повсеместно, а потому скорее всего они были вредоносными и их носители со временем исчезли вследствие естественного отбора или растворились после наплыва новых волн Homo Sapiens из Африки.

Однако 347 генов можно найти как в ДНК древних людей, так и в нынешнем мире, то есть, скорее всего, они предоставили людям некоторые преимущества, которые позволили им быстрее адаптироваться к условиям за пределами Африки. Эти гены в основном связаны с пигментацией кожи, обменом веществ и работой иммунитета.

Как сообщалось ранее, ученые восстановили портрет женщины-неандертальца средних лет, которая жила 75 тысяч лет назад. Она была похоронена в пещере Шанидар в горах Загрос в Курдистане на севере Ирака.