Росіяни всю ніч гатили по Харкову: що відомо про масовану атаку (фото)

Пошкоджені багатоквартирні будинки, дитячий садок та культурно-спортивний комплекс

Вибухи у Харківській області прозвучали шість разів за ніч і ранок 31 березня. Росіяни атакували місто ударними безпілотниками "шахед".

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. "Телеграф" зібрав інформацію, що відомо.

Спочатку він написав, що вночі, приблизно о 02:22, росіяни влучили дроном по території цивільного підприємства у Київському районі міста. Пізніше Терехов додав, що внаслідок вибухової хвилі було пошкоджено скління вікон у прилеглих багатоквартирних будинках, а також пошкоджено зазнали будівля дитячого садка та культурно-спортивний комплекс. У двох людей була гостра реакція на стрес, їм надали медичну допомогу.

Близько 04:49 росіяни знову почали атакувати місто дронами. Станом на 05:33 було відомо, що за цю ніч у Харкові пролунали чотири вибухи. Всі влучання були по Київському району.

"Щодо попередніх прильотів — на місці ударів значна пожежа, пошкоджені скління та фасад дитячого закладу, вибиті шибки у прилеглих багатоповерхівках, зазнали пошкоджень кілька приватних авто", — поінформував мер міста.

Однак ворог продовжує атаку, о 05:48 і 05:55 було чути п'ятий і шостий вибух. Вони за попередніми даними, теж вдарили по Київському району міста.

Повітряну тривогу в Харківській області та Харкові оголосили уночі 31 березня за кілька хвилин після 2 години. Повітряні сили попередили про небезпеку від ударних дронів ворога.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що звечора 29 березня і потім упродовж ночі російські військові запускали Україною ударні БПЛА типу "Шахед". Внаслідок атаки у Харкові загинули двоє людей, а кількість постраждалих збільшилася до 30, серед них п’ять дітей.